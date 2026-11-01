دانش آموز دشتستانی موفق به کسب جایزه بزرگ البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دانش فر اظهار کرد: زهرا جوکار، دانش‌آموز دبیرستان دوره اول فرزانگان شهر برازجان، موفق به کسب جایزه بزرگ البرز شد و افتخاری ارزشمند برای جامعه تعلیم و تربیت استان بوشهر رقم زد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تبریک این موفقیت ارزشمند، افزود: درخشش دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی و آموزشی، نشان‌دهنده استعدادهای درخشان، ظرفیت‌های ارزشمند نسل جوان و تلاش مستمر دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های آنان در مسیر رشد و تعالی علمی است.

غلامرضا دانش فر افزود: موفقیت زهرا جوکار در کسب جایزه بزرگ البرز، مایه مباهات جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان بوشهر است و بیانگر آن است که با فراهم‌کردن زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادها، حمایت از نخبگان دانش‌آموزی و تقویت روحیه پژوهش و نوآوری، می‌توان شاهد دستاوردهای ارزشمندتری در عرصه‌های علمی کشور بود.

دانش فر ضمن قدردانی از تلاش‌های این دانش‌آموز مستعد، خانواده وی و مجموعه آموزشی دبیرستان فرزانگان برازجان، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان با رویکرد شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای برتر دانش‌آموزی، از ظرفیت‌های علمی و خلاقانه نسل آینده‌ساز کشور حمایت می‌کند و امیدواریم این موفقیت، زمینه‌ساز دستاوردهای بیشتر دانش‌آموزان استان در عرصه‌های ملی باشد.

«جایزه البرز » که با عنوان «نوبل ایرانی» نیز شناخته می‌شود، از جوایز علمی و فرهنگی باسابقه کشور است که با هدف شناسایی، تشویق و حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان علمی اعطا می‌شود. این جایزه در بخش‌های مختلف، از جمله دانش‌آموزی، به افراد واجد شرایط تعلق می‌گیرد و نقش مهمی در ترویج علم، دانش‌پژوهی و انگیزه‌بخشی به نسل جوان دارد.