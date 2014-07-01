حبیب دارپرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سارگپه یک گونه پرنده شکاری از تیره عقابیان بوده و جزو پرندگان حمایت شده محسوب می شود در این خصوص اظهار داشت: یک بهله سارگپه آسیب دیده توسط یکی از شهروندان به اداره محیط زیست تحویل شد.

وی تصریح کرد: پرنده شکاری مذکور پس از دو روز نگهداری و مداوای اولیه جهت درمان تکمیلی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان انتقال یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمسار در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری و مشارکت شهروندان دوستدار محیط زیست در دو روز گذشته علاوه بر سارگپه یاد شده تعداد یک لاک پشت آسیایی نابالغ و یک جوجه جغد آسیب دیده نیز جهت درمان، مداوا و رهاسازی در طبیعت به این اداره تحویل شده است.