بلژیک از سد آمریکا گذشت و حریف آرژانتین شد/ وداع کلینزمن با جام بیستم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های آمریکا و بلژیک در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل بامداد چهارشنبه در ورزشگاه فونته نوا شهر سالوادور بعد از 120 دقیقه در نهایت با پیروزی 2 بر یک بلژیک به پایان رسید تا این تیم اروپایی به عنوان هشتمین و آخرین تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

در این دیدار که در زمان معمول 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید ابتدا کوین دی بروین در دقیقه 93 برای بلژیک گل زد. سپس در دقیقه 105 روملو لوکاکو مهاجم بلژیک روی یک ضد حمله که ادن آزار پایه گذار آن بود گل دوم را برای نماینده اروپا به ثمر رساند تا نتیجه 2 بر صفر شود.

تنها دو دقیقه بعد ژولین گرین مهاجم تازه وارد آمریکا یکی از گل ها را جبران کرد تا نتیجه 2 بر یک شود اما در ادامه تلاش های شاگردان یورگن کلینزمن برای به تساوی کشاندن بازی سودی نداشت و در نهایت بلژیک با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید تا در یک چهارم نهایی حریف آرژانتین شود.