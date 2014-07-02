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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۹

فخری:

خدمت‌رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است

خدمت‌رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است

سنندج-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سقز خدمت‌رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا را وظیفه‌ای همگانی ذکر کرد و گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا اقدامی فرهنگی و ارزشمند است چرا که این خانواده‌ها بزرگترین سرمایه‌های معنوی انقلاب و ملت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری شامگاه سه شنبه در دیدار  با خانواده شهید فریدون مرادیان با تقدیر از رشادت های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس گفت: یکی از وظایف مهم مسئولان و مردم در این برهه زمانی حفظ اهداف والای شهدا و ادامه دادن راه آنها است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و اقشار مختلف مردم باید قدر شهدا و جایگاه خانواده آنها را بشناسند، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی تا کنون دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان یکی از افتخارات مسئولان بوده و خواهد بود.

وی اظهار داشت: شهدا با عشق و معرفت درونی در تمامی صحنه های انقلاب حضور پیدا کردند و در راه خدا به شهادت رسیدند و اکنون ناظر بر اعمال ما هستند.

فرماندار سقز با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهترین ابزار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است، افزود: بدون شک ترویج ارزش های معنوی و اخلاقی شهدا تاثیر بسزایی در اخلاق و منش جوانان دارد.

فخری بر رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا‌ تاکید کرد و ادامه داد: رسیدگی و سرکشی از خانواده شهدا سعادت و افتخار بزرگی است که باید با عشق به خدمتگزاری انجام شود.

وی  با بیان اینکه رسیدگی، خدمت‌رسانی و سپاسگزاری از خانواده شهدا وظیفه‌ای همگانی است، بیان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا اقدامی فرهنگی و ارزشمند است چراکه این خانواده‌ها بزرگترین سرمایه‌های معنوی انقلاب و ملت هستند و دیدار با آنها ادای دین به ارزشهای انقلاب محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اخلاص، ایمان و ولایت‌مداری شهدا در حفظ خاک میهن اسلامی وصف‌ناپذیر است، افزود: تکریم شهدا و خانواده‌های آنان باید سرلوحه نسل امروز در همه عرصه‌های زندگی باشد.

در این دیدار مادر شهید  مرادیان به بیان خاطراتی از سجایای اخلاقی و رشادت‌های فرزند شهید خود پرداخت.

سرباز وظیفه شهید فریدون مرادیان در سال 68 در منطقه عملیاتی "ابو غریب "به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 2323602

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