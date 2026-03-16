به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی شامگاه دوشنبه با حضور در منزل پدری شهید سعید زارعی ضمن دیدار با خانواده این شهید جنگ رمضان اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند و تکریم آنان نشانه پاسداری از راه شهداست.
زهره الزهرا روحی پور فرماندار بهبهان نیز در این دیدار شهید زارعی را نمادی از ایثار، شجاعت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: یاد و نام شهدا چراغ راه جامعه و سرمایهای ارزشمند برای آینده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ناوچه دنا که طبق پروتکلهای رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بدون هیچگونه تسلیحات و مهمات نظامی و کاملاً غیرمسلح حضور یافته بود، در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵) در آبهای بینالمللی اقیانوس هند هدف اژدر زیردریایی آمریکایی قرار گرفت.
بر اساس اصول حقوق بینالملل دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲)، حمله بدون هشدار قبلی به شناور غیرنظامی یا غیرمسلح در آبهای آزاد، نقض فاحش حاکمیت کشورها، ممنوعیت استفاده از نیروی مسلحانه (ماده ۲ منشور ملل متحد) و قواعد تمایز (Distinction) در حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود. این جنایت که تنها سابقه مشابه آن به حملات زیردریاییهای نازی در جنگ جهانی دوم بازمیگردد، با شهادت ۱۰۴ نفر از خدمه بیدفاع همراه بود.
