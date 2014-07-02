به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جليل توکل‌افشار، مسئول کشت سلولي در پژوهشکده بوعلي به همراه دکتر ژاله شريعتي، مجري طرح و دانشيار دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد، با تشريح روند سلول‌درماني با استفاده از سلول‌هاي بنيادي در بيماري استئوآرتريت، اظهار کرد: امروزه سلول‌درماني به عنوان يکي از راه‌هاي درماني در بسياري بيماري‌هايي که نسبت به داروها و درمان‌هاي معمول جواب نمي‌دهند، به عنوان يک انتخاب درماني مطرح است.

وي افزود: در دنياي امروز، مراکز بسياري هستند که بصورت روتين از سلول‌درماني در برخي بيماري‌ها استفاده مي‌کنند و در اين رابطه،دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد نيز اقدامات لازم را از سال 80 انجام داده و در سال 89، ستادي با عنوان "سلول‌هاي بنيادي" تشکيل و در شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب شد.

توکل‌افشار با اشاره به اين که ستاد "سلول‌هاي بنيادي" داراي اهرم علمي و اجرايي است، تاکید کرد: از زمان تشکيل اين ستاد، موضوع کاربرد سلول‌هاي بنيادي در درمان بيماري‌ها جدي‌تر دنبال شد و طرح‌هاي تحقيقاتي مورد تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفت.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد خاطرنشان کرد: سلول‌درماني با استفاده از سلول‌هاي بنيادي انجام مي‌شود اما منشأ سلول‌هاي بنيادي مي‌تواند متفاوت باشد و امروزه سه منبع اصلي گرفتن از مغز استخوان بيمار، گرفتن بافت چربي که مي‌توان سلول‌هاي بنيادي را جدا کرد و منبع ديگر خون بندناف است.

وي ادامه داد: بطور معمول سلول‌درماني به دو شکل اتوگراف و همولوگ انجام مي‌شود؛ در روش نخست سلول‌ بنيادي از بيمار گرفته مي‌شود و پس از جداسازي سلول، مجدد به خود بيمار تزريق مي‌شود که عواقب آن و احتمال رد سلول بدليل اين که مربوط به سيستم ايمني خود فرد بوده، بسيار کمتر است. در روش ديگر، سلول بنيادين از فرد ديگري گرفته مي‌شود و امروزه در دنيا مراکزي راه‌اندازي شده‌اند که بانک اين سلول‌ها را پيگيري مي‌کنند و پس از آماده‌سازي سلول‌هاي بنيادي، آن را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.

توکل افشار با بيان اين که در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد بيشتر به روش اتوگراف کار مي‌کنيم، اظهار کرد: کاربرد سلول‌هاي بنيادي در درمان بيماري‌هاي مختلف اثبات شده و مي‌تواند مفيد و مؤثر باشد و طرح‌هاي تحقيقاتي ارايه شده بطور حتم بايد مصوبه کميته اخلاق کشوري را داشته باشند.

استاد گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد اعلام کرد: دو طرح تحقيقاتي هم‌اکنون بصورت فعال در علوم‌پزشکي مشهد در حال پيگيري است که يکي مربوط به درمان برخي نارسايي‌هاي قلبي و ديگري درمان بيماري استئوآرتريت است که همه مراحل آن از گرفتن نمونه و آماده‌سازي سلول‌هاي بنيادي و تزريق آن در مشهد انجام مي‌شود.

بیماری استئوآرتریت (به انگلیسی: Osteoarthritis) بیماری بسیار شایعی است که در تمام مناطق جغرافیایی دیده می شود، یک بیماری تخریبی در مفصل است (تخریب غضروف مفصل). در استئوآرتریت تحلیل غضروف مفصلی و درگیری استخوان زیر غضروفی باعث التهاب بافت‌های اطراف می شود. شایع‌ترین مفاصل درگیر عبارتند از مفاصل دست، پا، زانو، ران و ستون فقرات.