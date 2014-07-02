  1. دانشگاه و فناوری
۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

موفقیت محققان علوم پزشکی مشهد

پروتکل درمان "آرتروز" با استفاده از سلول‌هاي بنيادي ثبت شد

پروتکل درمان "آرتروز" با استفاده از سلول‌هاي بنيادي ثبت شد

استاد گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد از اجراي طرح تحقيقاتي "درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت (آرتروز) با استفاده از سلول‌هاي بنيادي" روی 60 بيمار کانديد خبر داد و گفت: براي نخستين بار پروتکل درماني آن در خراسان ثبت و هماهنگي‌هاي لازم در سطح وزارت بهداشت برای ارائه آن انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جليل توکل‌افشار، مسئول کشت سلولي در پژوهشکده بوعلي به همراه دکتر ژاله شريعتي، مجري طرح و دانشيار دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد، با تشريح روند سلول‌درماني با استفاده از سلول‌هاي بنيادي در بيماري استئوآرتريت، اظهار کرد: امروزه سلول‌درماني به عنوان يکي از راه‌هاي درماني در بسياري بيماري‌هايي که نسبت به داروها و درمان‌هاي معمول جواب نمي‌دهند، به عنوان يک انتخاب درماني مطرح است.

وي افزود: در دنياي امروز، مراکز بسياري هستند که بصورت روتين از سلول‌درماني در برخي بيماري‌ها استفاده مي‌کنند و در اين رابطه،دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد نيز اقدامات لازم را از سال 80 انجام داده و در سال 89، ستادي با عنوان "سلول‌هاي بنيادي" تشکيل و در شوراي پژوهشي دانشگاه مصوب شد.

توکل‌افشار با اشاره به اين که ستاد "سلول‌هاي بنيادي" داراي اهرم علمي و اجرايي است، تاکید کرد: از زمان تشکيل اين ستاد، موضوع کاربرد سلول‌هاي بنيادي در درمان بيماري‌ها جدي‌تر دنبال شد و طرح‌هاي تحقيقاتي مورد تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفت.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد خاطرنشان کرد: سلول‌درماني با استفاده از سلول‌هاي بنيادي انجام مي‌شود اما منشأ سلول‌هاي بنيادي مي‌تواند متفاوت باشد و امروزه سه منبع اصلي گرفتن از مغز استخوان بيمار، گرفتن بافت چربي که مي‌توان سلول‌هاي بنيادي را جدا کرد و منبع ديگر خون بندناف است.

وي ادامه داد: بطور معمول سلول‌درماني به دو شکل اتوگراف و همولوگ انجام مي‌شود؛ در روش نخست سلول‌ بنيادي از بيمار گرفته مي‌شود و پس از جداسازي سلول، مجدد به خود بيمار تزريق مي‌شود که عواقب آن و احتمال رد سلول بدليل اين که مربوط به سيستم ايمني خود فرد بوده، بسيار کمتر است. در روش ديگر، سلول بنيادين از فرد ديگري گرفته مي‌شود و امروزه در دنيا مراکزي راه‌اندازي شده‌اند که بانک اين سلول‌ها را پيگيري مي‌کنند و پس از آماده‌سازي سلول‌هاي بنيادي، آن را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.

توکل افشار با بيان اين که در دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد بيشتر به روش اتوگراف کار مي‌کنيم، اظهار کرد: کاربرد سلول‌هاي بنيادي در درمان بيماري‌هاي مختلف اثبات شده و مي‌تواند مفيد و مؤثر باشد و طرح‌هاي تحقيقاتي ارايه شده بطور حتم بايد مصوبه کميته اخلاق کشوري را داشته باشند.

استاد گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم‌پزشکي مشهد اعلام کرد: دو طرح تحقيقاتي هم‌اکنون بصورت فعال در علوم‌پزشکي مشهد در حال پيگيري است که يکي مربوط به درمان برخي نارسايي‌هاي قلبي و ديگري درمان بيماري استئوآرتريت است که همه مراحل آن از گرفتن نمونه و آماده‌سازي سلول‌هاي بنيادي و تزريق آن در مشهد انجام مي‌شود.

بیماری استئوآرتریت (به انگلیسی: Osteoarthritis) بیماری بسیار شایعی است که در تمام مناطق جغرافیایی دیده می شود، یک بیماری تخریبی در مفصل است (تخریب غضروف مفصل). در استئوآرتریت تحلیل غضروف مفصلی و درگیری استخوان زیر غضروفی باعث التهاب بافت‌های اطراف می شود. شایع‌ترین مفاصل درگیر عبارتند از مفاصل دست، پا، زانو، ران و ستون فقرات.

کد مطلب 2324035

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