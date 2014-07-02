آماده شروع فاز سوم تمرینات پرسپولیس هستیم/ شرایط نوروزی خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مولایی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تمرینات آمادهسازی به خوبی پیش میرود. البته بازیکنان همه خسته هستند که غیر از این هم انتظار نمیرود. ما در حال حاضر وارد دومین مرحله برنامههای بدنسازی شدهایم که تمرینات بیهوازی است و تا چند روز دیگر سومین مرحله را شروع میکنیم.
وی درباره اظهارات بازیکنان در مورد خود ادامه داد: بچهها شوخ هستند اما اگر بازیکنان در این ایام از دیدن من خوشحال بشوند، یعنی کارم را درست انجام ندادهام و از اینکه میشنوم از دست من خسته شدهاند خوشحال میشوم. البته همانطور که گفتم اینها شوخیهای بین اعضای تیم است وگرنه همه این بازیکنان حرفهای هستند و خوب میدانند این سختیها لازمه کار آنها است.
مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به انجام تمرینات بیهوازی خاطرنشان کرد: تمرینات هوازی را در اردبیل پشت سر گذاشتیم، البته این به آن معنی نیست که دیگر تمرین هوازی نداشته باشیم زیرا شرایط هوازی فرّار است و در تمام طول فصل روی آنها کار میکنیم اما مساله این است که در حال حاضر سهم تمرینات بیهوازی بیشتر شده و تا چند روز دیگر تمرین روی سرعت، رفلکس و سوبلکس را آغاز میکنیم که در سطح دریا انجام میشود.
وی درباره پیشرفت و همکاری بازیکنان تصریح کرد: بازیکنان خوب پیش رفتهاند، 2-3 هفته دیگر طاقت بیاورند، همه چیز عالی میشود. البته آنها تمام برنامهها را دقیق انجام میدهند اما منظورم از طاقت آوردن، این است که با میل و اشتیاق کار کنند. اینکه بازیکن با عشق و اشتیاق تمرین کند، تاثیر کاملا متفاوتی میگذارد. البته بازیکنان شرایط را کاملا درک میکنند اما گاهی خستگی سراغ بازیکن میآید که حواسمان به این مسائل هست.
مولایی در پایان درباره شرایط رضا نوروزی که دیرتر به تیم ملحق شد، گفت: پیشرفت خیلی خوبی دارد. او فعلا مرحله هوازی را پشت سر میگذارد و دلیل حضورش در بازی با پدیده هم این بود.
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