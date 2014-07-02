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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۰

وزارت خارجه انگلیس:

توافق هسته ای در این مرحله قطعی نیست

توافق هسته ای در این مرحله قطعی نیست

وزیر خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد ما توافق هسته ای با ایران را به هر قیمتی نمی پذیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای در سایت وزارت خارجه انگلیس درباره مذاکرات هسته ای پیش رو تصریح کرد که دستیابی به توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در این مرحله هرگز قطعی نیست.

وی در تلاش برای مسئول نشان دادن ایران در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای گفت: ایران باید در برداشتن گام هایی برای رفع نگرانی های جامعه جهانی درباره برنامه هسته ای اش واقع بین باشد.

هیگ گفت: ما توافق به هر قیمتی را نخواهیم پذیرفت، زیرا انگلیس توافقی را که در آن از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان حاصل نکند، به نفع منافع خود، منطقه و جامعه جهانی نمی داند.

در بیانیه مذکور آمده است: زمانی حساس در چاچوب تلاش‌های بین‌المللی برای حل یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز پیش روی ما است.

کد مطلب 2324207

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