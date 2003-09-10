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۱۹ شهریور ۱۳۸۲، ۱۷:۳۳

تازه ترين گام مكتوب " عليرضا قزوه "

كتاب " عشق ، عليه السلام " منتشر شد

كتاب " عشق ، عليه السلام " منتشر شد

تازه ترين كتاب شعر " عليرضا قزوه " شاعر معاصر ، " عشق ، عليه السلام" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در اين كتاب ، 64  قطعه از شعرهاي اين شاعر ، جاي گرفته اند ، شعرهايي كه از تنوع محتوا و قالب بهره مند هستند و برخي از آنها ،  در شمار تازه ترين سروده هاي قزوه است .
از شعرهاي مجموعه هاي قبلي شاعر ، يعني " دو نيمه حوا " ، " پشت هر سنگ ، خداست " و " مرگ مهربان " نيز در اين كتاب ديده مي شود.
ازعليرضا قزوه  كه  با كتاب " از نخلستان تا خيابان " به صورت جدي وارد عرصه ادبيات شد ، پيشتر نيز آثاري  در مطبوعات و صفحات ادبي نشريات كشور منتشر مي شد ، شعر معروف " مولا ، ويلا نداشت " از سروده هاي اين شاعر است كه در زمان خود توانست بخشي از افكار عمومي و رسانه ها را به خود جلب كند ، اين شعر،  رويكردي انتقادي به جامعه داشت.
 در دوره اي ،  با راه اندازي صفحه شعر " بشنو از ني " در روزنامه اطلاعات ، بخش قابل توجهي از استعدادهاي ادبي  و شاعران جوان شهرستاني  شناسايي و كشف شدند ، اين صفحه را نيز قزوه اداره مي كرد.
کد مطلب 23245

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