كتاب " عشق ، عليه السلام " منتشر شد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در اين كتاب ، 64 قطعه از شعرهاي اين شاعر ، جاي گرفته اند ، شعرهايي كه از تنوع محتوا و قالب بهره مند هستند و برخي از آنها ، در شمار تازه ترين سروده هاي قزوه است .

از شعرهاي مجموعه هاي قبلي شاعر ، يعني " دو نيمه حوا " ، " پشت هر سنگ ، خداست " و " مرگ مهربان " نيز در اين كتاب ديده مي شود.

ازعليرضا قزوه كه با كتاب " از نخلستان تا خيابان " به صورت جدي وارد عرصه ادبيات شد ، پيشتر نيز آثاري در مطبوعات و صفحات ادبي نشريات كشور منتشر مي شد ، شعر معروف " مولا ، ويلا نداشت " از سروده هاي اين شاعر است كه در زمان خود توانست بخشي از افكار عمومي و رسانه ها را به خود جلب كند ، اين شعر، رويكردي انتقادي به جامعه داشت.

در دوره اي ، با راه اندازي صفحه شعر " بشنو از ني " در روزنامه اطلاعات ، بخش قابل توجهي از استعدادهاي ادبي و شاعران جوان شهرستاني شناسايي و كشف شدند ، اين صفحه را نيز قزوه اداره مي كرد.

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