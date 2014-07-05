مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگوی کوتاه با مهر درباره قیمت‌های امروز اعلامی خودرو توسط شورای رقابت گفت: گروه خودروسازی سایپا قیمت‌های جدید را اعمال خواهد کرد.

سعید مدنی افزود: به زودی برنامه سایپا براساس قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد.

در همین حال، هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو چندی قبل در گفتگو با مهر با بیان اینکه در بحث قیمت‌گذاری خودرو تابع مصوبات شورای رقابت هستیم، گفته بود: تاکنون ایران خودرو براساس مصوبات شورای رقابت عمل کرده و خواهد کرد. به عبارت دیگر، هر چه قانون بگوید، آن را اجرا خواهیم کرد.

باتوجه به اینکه مقرر شده است خودروسازان 20 درصد محصولاتشان را به صورت فوری بفروشند، باید منتظر ماند و دید در برنامه جدید فروش فوری این قیمت‌ها اعمال شود.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت امروز در جمع خبرنگاران، قیمت جدید انواع خودرو شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را بدین شرح اعلام کرد: پژو 405 اس ال ایکس 30 میلیون 300 هزار تومان، 405 دوگانه‌سوز 30 میلیون 117 هزار تومان، 206 تیپ 5، 34 میلیون و 114 هزار تومان، پژو 206 صندوق دار 34 میلیون و 649 هزار تومان، رانا 32 میلیون و 31 هزار تومان، پژو پارس جدید 34 میلیون و 888 هزار تومان، پارس دوگانه سوز 36 میلیون و 70 هزار تومان، پژو پارس تی‌‌یو5، 36 میلیون و 70 هزار تومان، سمند ال ایکس ای‌اف‌7 دوگانه‌سوز 31 میلیون و 771 هزار تومان، سمند ال‌ایکس ای‌اف‌7 بنزینی 29 میلیون و 513 هزار تومان، سمند سورن 33 میلیون و 126 هزار تومان و سمند بهینه ای ام اس 27 میلیون و 59 هزار تومان، پراید 131 اس ال 19 میلیون و 595 هزار تومان، سایپا 131 اس ایکس 20 میلیون 122 هزار تومان، ساپیا 132 اس ال 19 میلیون و 685 هزار تومان، تیبا اس ایکس 24 میلیون و 183 هزار تومان، سایپا 132 اس ایکس 20 میلیون و 208 هزار تومان، سایپا 111 اس ال 19 میلیون و 900 هزار تومان، سایپا 111 اس ایکس 20 میلیون و 443 هزار تومان، سایپا 141 اس ال 18 میلیون و 791 هزار تومان، سایپا 141 اس ایکس 19 میلیون و 316 هزار تومان، ام وی ام 110 چهار سیلندر 21میلیون و 866 هزار تومان، ام وی ام 530؛ 43میلیون و 282 هزار تومان، ام وی ام ایکس33؛ 63میلیون و 170هزار تومان و ام وی ام 315؛ 38 میلیون و 303 هزار تومان.