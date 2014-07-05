۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۶

قرارداد هفت بازیکن سپاهان در هیئت فوتبال ثبت شد/ امید ابراهیمی تسویه کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: قرارداد هفت بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان با حضور این بازیکنان در هیئت فوتبال اصفهان با این باشگاه اصفهانی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام واحد قراردادهای هیئت فوتبال قرارداد بازیکنان سپاهان به شرح زیر در هیئت فوتبال استان اصفهان به ثبت رسیده است.

در سهمیه بزرگسالان باشگاه لوسیانا پریرا(یک فصل)عبدالله کرمی(دو فصل)، وریا غفوری(دو فصل)، رسول نویدکیا(دو فصل)، هادی عقیلی(سه فصل- تمدید قراداد) با سپاهان انجام شد.

همچنین در سهمیه زیر 23 سال باشگاه اصفهانی، سعید قائدی‌فر(سه فصل) و حسین فاضل(چهارفصل) با باشگاه اصفهانی قرارداد خود را ثبت کرد.

امید ابراهیمی بازیکن فصل گذشته تیم سپاهان با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان با این باشگاه تسویه حساب نهایی کرد.

 

