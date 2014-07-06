آموزش نانوایان اولویت کاری سازمان غله زنجان است/زنجان 1500 واحد نانوایی دارد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان غله زنجان در سال گذشته آموزش نانوایان را در دستور کار داشت و 387 نفر معادل 26 هزار و 894 نفر ساعت تحت آموزش قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: این آموزشها توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود و در سال جاری هم آموزش نانوایان در دستور کار جدی سازمان غله است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه هزار و 500 واحد نانوایی در زنجان وجود دارد گفت: هزار و 414 واحد نانوایی در سامانه تحویل آرد هستند و بقیه به طور آزاد آرد دریافت می کنند.

منصوری تاکید کرد: این سازمان ارتقای کیفی را در توجه جدی خود دارد و در این میان در سال گذشته جزو 4 استان اول کشو در بحث ارتقای کیفی نان بود.

وی در ادامه گفت: نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی را سازمان صنعت، معدن وتجارت بر عهده دارد و در این میان گشت های مشترک و کارشناسان شبکه بهداشت نظارت از واحدهای نانوایی را در سیاست کاری خود دارند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تاکید کرد: این استان در کیفیت خوب بربری و لواش رتبه اول کشوری و در سنگگ رتبه سوم کشوری در سال گذشته را خود اختصاص داد.

منصوری یاد آورشد: این سازمان آموزش نانوایان را در اولویت کاری خود دارد و این برنامه مهم هر سه ماه یک بار با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود.

وی افزود:در راستای ارائه نان با کیفیت به مردم استان در خرید گندم با کیفیت بسیار توجه شده است.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: این سازمان در راستای ارائه نان با کیفیت به مردم نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی را در دستور کار دارد.