به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف هفتههای گذشته که فوتبال به خصوص به واسطه حضور در جام جهانی و مسائل مرتبط به آن، پرخبر و پرحاشیهتر از همیشه بود، در این هفته روزهای به نسبت آرامی داشت و بیشتر درگیر نقل و انتقالات لیگ چهاردهم بود. البته در این میان تاکیدی که رئیس کمیته انضباطی بر افزایش جرایم و تنبیهات فوتبال برای لیگ آینده داشت، تناقض در صحبتهای مطرح شده از سوی صاحبپناه و تاج در مورد میزان بدهی باشگاه استقلال و تعطیل شدن فعالیتهای آژانس منتخب فدراسیون فوتبال برای جام جهانی هم قابل توجه بود.
اما دیگر رشتهها در این هفته رو به پایان با اتفاقات بعضا مهمی مواجه شدند مانند حذف کامل کشتیگیر دوپینگی از رنکینگ جهانی، شکستهای غیرمنتظره و مشکوک تیم ملی والیبال در لیگ جهانی که البته با معادلاتشان جور در نیامد، عملکرد تکواندوکاران، جودوکاران و کشتیگیران در میادین بینالمللی، قهرمانی شطرنجباز ایران در مسابقات اوپن آمریکا و ... .
مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش عبارتند از:
سقوط آزاد کشتیگیر دوپینگی ایران
جدیدترین رنكينگ برترين فرنگیكاران در حالی جمعه گذشته منتشر شد كه طالب نعمت پور به دليل دوپينگ، جايگاه نخست وزن 85 كيلوگرم را از دست داد و در کل از ردهبندی جهانی خارج شد و هيچ فرنگیكار ايرانی ديگری نيز در رتبه نخست قرار نگرفت. بر اساس این رنكينگ حمید سوریان در جايگاه دوم وزن 59 کیلوگرم قرار گرفت و سعید عبدولی و حبیب الله اخلاقی نيز در جايگاه سوم اوزان71 و80 کیلوگرم قرار گرفتند.
مدال برنز تیم شمشیربازی اسلحه سابر در آسیا
شنبه گذشته و در نخستین روز دیدارهای تیمی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا تیم اسلحه سابر مردان ایران که به خاطر کسب نتایج قابل قبول در دیدارهای انفرادی با قرعه استراحت در دور نخست روبرو شده بود، با کسب پیروزی برابر ویتنام و متحمل شدن شکست مقابل ژاپن به عنوان سوم مشترک دست یافت. این تیم البته در ردهبندی نهایی در جایگاه چهارم قرار گرفت اما این ردهبندی هیچ تاثیری در مدال برنز به دست آمده نداشت.
افزایش سهمیههای ایران برای المپیک نانجینگ
با اضافه شدن یک سهمیه به تعداد سهمیههای کسب شده ایران، کاروان ورزش ایران با 17 ورزشکار در دومین دوره بازیهای المپیک نوجوانان نانجینگ شرکت خواهد کرد. این سهمیه از آنجا به ورزش ایران اختصاص یافت که برخی کشورها از حضور در مسابقات دوومیدانی این بازیها انصراف دادند و به همین دلیل سهمیه به دست آمده توسط آنها میان دیگر کشورها توزیع شد که یک سهمیه هم به ایران رسید. افزایش سهمیههای ایران برای المپیک نانجینگ شنبه گذشته اعلام شد.
افزایش جرایم و تنبیهات فوتبال بدون تخفیف و بخشش
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شنبه گذشته با بیان اینکه در آییننامه جدید برای لیگ چهاردهم بخشی از جرایم و تنبیهات افزایش پیدا کرده، گفت: تنبیهات برای مصاحبه عوامل فوتبالی علیه یکدیگر، داوران و مقامات رسمی شدیدتر شده است. همچنین این آییننامه اختیاراتی به کمیته انضباطی داده که سریعا میتواند با رفتارهای نادرست رسانهای فوتبالیها برخورد کند ضمن اینکه دیگر از بخشش و تخفیف تخلفات هم خبری نخواهد بود.
عضویت یک ایرانی در کمیسیون ورزشکاران و قهرمانان شمشیرباز آسیا
اولین انتخابات کمیسیون قهرمانان و ورزشکاران شمشیرباز آسیا شنبه گذشته در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا در کرهجنوبی برگزار شد که طی آن علی یعقوبیان با کسب بیشترین رای همراه با سه شمشیرباز دیگر از کشورهای چین، کرهجنوبی و قزاقستان برای مدت چهار سال عضو این کمیسیون شد. در این انتخابات یعقوبیان در میان بیش از 300 شمشیرباز شرکت کننده صاحب 142 رای شد. نمایندگان چین، کره جنوبی و قزاقستان نیز به ترتیب 110، 90 و 75 رای به خود اختصاص دادند.
نتایج مشکوک والیبال ایران در لهستان
تیم ملی والیبال که دو هفته پیش به واسطه کسب دو پیروزی ارزشمند برابر لهستان صعود خود به مرحله نهایی لیگ جهانی را قطعی کرد، جمعه و شنبه گذشته در چارچوب هفته هفتم این مسابقات در گدانسک به مصاف تیم ملی لهستان رفت اما با نمایشی کاملا دور از انتظار نتیجه هر دو دیدار را واگذار کرد. ملیپوشان والیبال ایران در نخستین دیدار 3 بر یک متحمل شکست شدند و دیدار دوم را هم 3 بر صفر واگذار کردند تا با تنها یک ست برده و بدون امتیاز این کشور را ترک کنند و به ایران بازگردند. عملکرد متفاوت تیم ملی والیبال در لهستان نسبت به دیدارهای برگزار شده در تهران، این شبهات را ایجاد کرد که چرا تیم ملی اینگونه بازی کرد؟
پایان کار جودوکاران اعزامی به مغولستان با یک برنز
تیم ملی جودو که با ترکیبی کامل و برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان عازم اولانباتور شده بود، یکشنبه گذشته در حالی به کار خود در این رقابتها پایان داد که تنها یک مدال برنز و یک عنوان پنجمی نتیجه حضورش در این رقابتها بود. امیر قاسمینژاد و احسان بهرامیان مدال برنز و عنوان پنجمی تیم جودو ایران را در این مسابقات به دست آوردند. قاسم احدی، سعید مرادی، جواد محجوب، جعفر پهلوانی و سعید ملایی دیگر جودوکاران ایران در این مسابقات بودند که بدون کسب نتیجه از دور رقابتها کنار رفتند.
تکواندوکاران ایران در چین فقط دو برنز گرفتند
پرونده تکواندوکاران ایران در رقابتهای تکواندو جایزه بزرگ چین یکشنبه گذشته با دو مدال برنز بهنام اسبقی و سجاد مردانی بسته شد. هادی مستعان، مسعود حجی زواره، فرزاد عبداللهی و محمد باقری معتمد چهار عضو دیگر تیم تکواندو ایران در مسابقات جایزه بزرگ چین بودند که هریک با قبول شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.
رجبی در مسابقات پرتاب وزنه بلاروس قهرمان شد
لیلا رجبی رکورددار پرتاب وزنه بانوان ایران که مدتی است اردوی آمادهسازی خود را در بلاروس برپا کرده در مسابقات داخلی این کشور به مقام قهرمانی رسید. بر اساس این خبر که یکشنبه گذشته اعلام شد، رجبی با پرتابی به طول 17 متر و 97 سانتیمتر توانست قهرمان شود.
پایان تعطیلات!
آژانس تعطیلات رویایی، آژانس منتخب فدراسیون فوتبال در اجرای تورهای جام جهانی برزیل، با حکم ادارهی میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تعلیق شد. این کار به دنبال گزارش شورای معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به منظور رسیدگی به تخلفات و شکایتها از این آژانس انجام شد.
عنوان سوم فرنگی کاران در جام واختانگادزه
تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان که با 6 کشتیگیر در رقابتهای بینالمللی جام واختانگادزه گرجستان شرکت کرده بود، یکشنبه شب گذشته در پایان این رقابتها با کسب 2 مدال طلا و 3 مدال برنز به مقام سوم دست یافت. روسیه، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان همراه با شش تیم از کشور میزبان از جمله شرکت کنندگان در این رقابتها بودند.
معادلهای که به هم خورد!
دوشنبه گروهبندی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال مشخص شد. بر اساس این گروه بندی تیم ملی والیبال ایران با برزیل و روسیه همگروه شد. این همگروهی در شرایطی اتفاق افتاد که سرمربی ایران و شاگردانش تمایل داشتند در مرحله نهایی، لهستان به جای برزیل حضور داشته باشد اما با وجود دو شکست پیاپی این تیم برابر لهستان، برزیل برابر ایتالیا به پیروزی رسید و راهی مرحله نهایی شد.
چهار مدال آزادکاران ایران در اسپانیا
تیم منتخب کشتی آزاد کارگران استان مازندران که به نمایندگی از ایران در مسابقات بینالمللی اسپانیا شرکت کرده بود موفق به کسب چهار مدال شد. در جریان این رقابتها عباس دباغی در وزن 61 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. شعبان علی غفاری در وزن 125 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و غلامرضا عبدالهپور و صابر امامقلیپور در اوزان 65 و 86 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. جواد داداشی در وزن 57 کیلوگرم نیز از کسب مدال بازماند.
ارسلان کاظمی در کمپ تمرینی فیلادلفیا سیکسرز
یکی از خبرهای سه شنبه مربوط به حضور فوروارد تیم ملی بسکتبال در کمپ تمرینی فیلادلفیا سیکسرز بود. ارسلان کاظمی که به آمریکا سفر کرده در رابطه با حضورش در این کمپ تمرینی توضیح داد و گفت که میخواهد اینجا بماند و نشان دهد که بهتر شده است.
قهرمانی قائم مقامی در آمریکا
احسان قائم مقامی که در مسابقات شطرنج اوپن جهانی 2014 آمریکا شرکت کرده است، در بخش سریع این رقابتها با کسب 4.5 امتیاز از 5 امتیاز و در بخش برق آسا هم با کسب 8.5 امتیاز از 10 امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. این خبر سهشنبه اعلام شد.
مصدومیت شهرام منجر به محرومیتش شد
شهرام محمودی، بازیکن پشت خط زن تیم ملی والیبال که در دیدار دوم مقابل لهستان در مرحله مقدماتی لیگ جهانی از ناحیه مچ پا دچار آسیبدیدگی شدید شد، قادر به همراهی این تیم در مرحله نهایی لیگ جهانی نخواهد بود. سیامک افروزی، پزشک تیم ملی والیبال سهشنبه با توجه به تصویربرداری MRI پای شهرام محمودی، این موضوع را اعلام کرد.
بالاخره آبیها چقدر بدهکارند؟
طی هفته رو به پایان رقمهای متفاوتی در مورد میزان بدهی باشگاه استقلال اعلام شد. در حالیکه پیش از این و قبل از آنکه اعضای هیات مدیره استقلال معرفی شوند، مسئولان وزارت ورزش و جوانان میزان بدهی باشگاه استقلال را 45 میلیارد تومان اعلام کرده بودند اما طی این هفته اعلام شد که این باشگاه رقمی حدود 40 تا 45 میلیارد تومان هم بدهی مالیاتی دارد و با این اوصاف 90 میلیارد تومان میزان بدهی باشگاه است. این خبری بود که کامران صاحبپناه، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال طی گفتگو با مهر آن را تایید کرد. در همین رابطه اما مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ صحبتهایی متفاوتی را با مهر مطرح کرد. وی چهارشنبه گفت که طی جلساتی که مسئولان سازمان امور مالیاتی در خصوص سرخابیها داشتند، مشخص شد که استقلال کمتر از 3 میلیارد بدهی دارد.
برد و باختهای جهانی بسکتبال با ویلچر
تیم ملی بسکتبال با ویلچر که دو دیدار نخست خود در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی را به ترتیب به اسپانیا و هلند واگذار کرد، دوشنبه با پیروزی برابر ژاپن موفق به صعود به مرحله دوم این رقابتها شد. این تیم اما در اولین دیدار این مرحله مقابل انگلستان تن به شکست داد اما در دومین دیدار مقابل آرژانتین به برتری دست یافت. کره جنوبی سومین حریف تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مرحله دوم مسابقات جهانی است. این دیدار امروز پنجشنبه برگزار میشود.
انتخاب این هفته بازیکنان فوتبال برای لیگ چهاردهم چه تیمهایی بود؟
رضا حقیقی، هافبک ملیپوش پرسپولیس قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد. ایمان موسوی، مهاجم فصل گذشته گسترش فولاد و بازیکن پیشین استقلال به تیم فولاد خوزستان پیوست. همچنین "ماتیاس چاگو" که تجربه حضور در تیم ملی کامرون را دارد با انعقاد قراردادی یک ساله در ترکیب این تیم خوزستانی قرار گرفت. لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلی فصل گذشته فولاد خوزستان با عقد قراردادی به تیم سپاهان اصفهان ملحق شد ضمن اینکه شجاع خلیلزاده، علی حمودی و حسین پاپی قرارداد خود را با این تیم اصفهانی تمدید کردند. محمد آبشک، هافبک پیشین داماش گیلان با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال راهآهن پیوست. رامین رضاییان مدافع - هافبک این تیم نیز قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.
دیگر اینکه محمد برجلو، بازیکن فصل گذشته پیکان به تیم صبای قم پیوست. سعید قزل، بازیکن فصل گذشته فجر سپاسی شیراز به تیم نفت تهران پیوست. "رافائل داسیلوا"، دروازهبان برزیلی مد نظر کادرفنی استقلال بعد از انجام تستهای پزشکی با آبیپوشان قراردادی دو ساله بست و هاشم بیکزاده، مدافع - هافبک ملیپوش استقلال هم قراردادش را با این تیم به مدت دو سال دیگر تمدید کرد.
نظر شما