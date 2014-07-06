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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۵

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

شکست تیم جوانان مقابل پیکان/ رحمتی یک نیمه بازی کرد

شکست تیم جوانان مقابل پیکان/ رحمتی یک نیمه بازی کرد

تیم جوانان فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی در حالی مقابل پیکان تن به شکست داد که سید مهدی رحمتی دروازه‌بان فصل پیش استقلال 45 دقیقه در این بازی حضور داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند عصر امروز در دیداری تدارکاتی مقابل پیکان قرار گرفت و در نهایت این مسابقه را با نتیجه یک بر صفر به میزبانش واگذار کرد.

در این بازی که در ورزشگاه پیکان شهر برگزار شد محمد نصرتی در نیمه نخست و از روی نقطه پنالتی تک گل پیکان را به ثمر رساند.

در نیمه نخست این بازی سید مهدی رحمتی درون دروازه پیکان قرار گرفته بود.

همچنین محمد نصرتی و میلاد نوری که در این فصل به پیکان پیوسته‌اند در این بازی به میدان رفتند.

در جریان این مسابقه ابراهیم ثنایی سرپرست باشگاه پیکان، محمود شیعی مدیرعامل پیشین ، امیر حاج رضایی و بهتاش فریبا از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

کد مطلب 2326460

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