سرهنگ صیف الدین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: قبل از ماه مبارک رمضان جلسات متعددی با اصناف به ویژه تعدادی از صنوف از جمله اغذیه فروشیها، کبابیها، آبمیوه فروشیها و پیتزا فروشیها برگزار و به آنها زمان فعالیتشان اعلام شد.
وی ادامه داد: این اصناف از یک ساعت قبل از اذان مغرب میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و تنها این اصناف میتوانند تا یک ساعت قبل از سحر نیز فعالیت کنند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی قم اضافه کرد: سایر اصناف تنها تا ساعت یک بامداد میتوانند فعالیت داشته باشند.
وی گفت: به منظور تامین رفاه مسافران و زائران قم، 50 رستوران در نظر گرفته شده که در 2 نیمه 15 روز اول و 15 روز دوم ماه مبارک رمضان در نقاط حساس و پر تردد شهر قم مانند حرم مطهر، جمکران و ورودیهای شهر قم میتوانند با رعایت شئونات اسلامی و عدم تظاهر به روزه خواری فعالیت کنند.
ملکی بیان کرد: اداره اماکن از ساعت هفت صبح تا اذان مغرب گشتهایی را برای نظارت بر فعالیت اصناف قرار داده است که در صورت مشاهده تخلف با آنها به صورت ویژه برخورد میشود.
وی گفت: پوسترها و بنرهای آموزشی برای صنوف و ضوابط نیروی انتظامی در سطح شهر پخش شده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: چنانچه تخلفی در بخش تظاهر به روزه خواری انجام شود واحد متخلف تعطیل شده و پلمپ میشود زیرا تظاهر به روزه خواری از مصادیق جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: پلیس امنیت اخلاقی نیز طرحهای مبارزه با روزه خواری را در سطح شهر اجرا میکند.
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