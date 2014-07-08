امیر عباس اشرف مسئول دفتر برنامههای طنز رادیو ایران و تهیه کننده «کوی نشاط» درباره موضوع این هفته این برنامه به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر ترانههای مفرح و شاد، نمایشهای طنز خواستگاری برای سینا، پخت نان طبق جدول فیفا!، اخبار گاگول، تتوی جام جهانی روی بدن مرتضی قهوه چی و ... از جمله نمایشهای این برنامه هستند.
مذاکره بچههای مهدکودک با کیروش
وی افزود: بخش پرطرفدار «قصه مهد کودک» کوی نشاط که اخیرا در جشنواره سراسری نمایشهای رادیویی صاحب عنوان برترین نمایش کوتاه طنز شده نیز بخش ثابت دیگر این برنامه است که در آن بچههای مهد کودک راهی بزریل میشوند تا به طور مستقیم با کارلوس کی روش مذاکره کرده و قرارداد او را برای مربیگری تیم ملی فوتبال تمدید کنند!
مهدی صباغی، ناهید امیریان، اردشیر منظم، تورج نصر و مژگان عظیمی از جمله بازیگران کوی نشاط هستند و علیرضا آزادگان مهر صدابرداری آن را انجام میدهد. کارگردانی برنامه بر عهده محمود صابری است و مجتبی تیموری آهنگساز آن است.
«کوی نشاط» پنجشنبه نوزدهم تیر از ساعت 9 صبح به تهیهکنندگی امیرعباس اشرف و نویسندگی زهرا ادراکی، عباس محبی و شاهرخ باقرینژاد از رادیو ایران روی موج FM ردیف 90 MHz و AM ردیف 900 kHz پخش میشود.
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