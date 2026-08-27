فعالیت ۲۰۰ بومگردی در گیلان؛ ۱۱۸ واحد دیگر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح یک پروژه بومگردی در روستای پاشاکی لاهیجان اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه گردشگران به استان گیلان، هر میزان در حوزه گردشگری اقدام کنیم، همچنان جای کار وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گیلان در حوزه‌های مختلف افزود: باید برای بین‌المللی کردن استان تلاش کنیم. وضعیت شهرستان‌های گیلان از نظر مراکز گردشگری در بسیاری موارد بهتر از مرکز استان است و تأسیسات گردشگری بسیار خوبی دارند، اما به دلیل فاصله از مرکز استان، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان همچنین با اشاره به حضور گردشگران خارجی در استان طی ایام اخیر گفت: حتی در همین ایام جنگ نیز گردشگران خارجی زیادی وارد گیلان شدند و فرودگاه سردار جنگل رشت به عنوان هاب منطقه مطرح شد.

سلمان‌خواه ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۵ هزار گردشگر خارجی وارد استان گیلان شده‌اند که بیش از ۹۰ درصد آنان از کشور عراق بوده‌اند و این گردشگران بیش از ۴۰ هزار نفرشب اقامت در استان داشته‌اند.

وی با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری گیلان گفت: در حال حاضر ۲۰۰ واحد بومگردی در استان فعال است و بیش از ۱۱۸ واحد نیز در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی دو پروژه بزرگ خدمات‌دهی گردشگری در لوشان و چابکسر نیز از جمله طرح‌هایی است که در حال پیگیری است.