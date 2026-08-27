به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه دبیر قرارگاه هیئت‌های دانشجویی استان مازندران بعدازظهر پنجشنبه با حضور آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان، مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین شریف‌تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، جمعی از مسئولان دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، مسئولان دانشگاهی و خادمان هیئت‌های دانشجویی برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌های قاسمی، دبیر سابق قرارگاه هیئت‌های دانشجویی استان و اسفندیار، نایب‌دبیر سابق قرارگاه تقدیر شد.

همچنین رستمی به عنوان دبیر جدید قرارگاه هیئت‌های دانشجویی استان مازندران و برهانی به عنوان نایب‌دبیر جدید این قرارگاه معرفی شدند که هر دو از دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند.

آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در این مراسم با تأکید بر ظرفیت هیئت‌های دانشجویی در عرصه فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: هیئت‌های دانشجویی باید با رویکردی فراجناحی و فراگیر، زمینه حضور و مشارکت طیف‌های مختلف دانشجویان را فراهم کنند.

وی افزود: فراجناحی بودن به معنای بی‌تفاوتی در برابر دشمنی استکبار نیست و هیئت‌های دانشجویی باید در کنار ترویج معارف اهل بیت (ع)، سنگر جهاد تبیین و مقابله با جریان‌های انحرافی باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت تقویت معرفت دینی در میان جوانان، گفت: برنامه‌های هیئت‌ها نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه آموزش احکام، پاسخ به شبهات، تبیین معارف دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر ضرورت جذب دانشجویانی که کمتر با محافل مذهبی ارتباط دارند تأکید کرد و افزود: هیئت‌های دانشجویی باید با اخلاق نیکو، صبر و تحمل، زمینه حضور جوانان و اقشار مختلف دانشجویان را فراهم کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به وصیت پیامبر اکرم (ص) درباره تمسک به قرآن و عترت، معرفی صحیح این دو میراث گران‌بها را از مهم‌ترین رسالت‌های فرهنگی هیئت‌های دانشجویی دانست و بر هم‌افزایی میان تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تأکید کرد.