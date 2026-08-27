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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

پرورش ماهیان خاویاری ارزش‌افزوده بالایی دارد

پرورش ماهیان خاویاری ارزش‌افزوده بالایی دارد

گتوند - سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه پرورش ماهیان خاویاری با توجه به ارزش‌افزوده بالا، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی شهرستان گتوند ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر امروز پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی فاز توسعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان گتوند افزود: ظرفیت‌های موجود در شهرستان گتوند برای پرورش ماهیان خاویاری بسیار مناسب است و باید از این پتانسیل‌ها برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بهره برد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان بخش خصوصی در این حوزه تصریح کرد: سرمایه‌گذاران حوزه پرورش ماهیان خاویاری باید مورد حمایت قرار گیرند تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه توسعه این فعالیت، افزایش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر فراهم شود.

گوهرگانی در پایان استفاده از ظرفیت‌های بومی منطقه برای توسعه فعالیت‌های نوین تولیدی را راهکاری برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری دانست.

کد مطلب 6929629

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