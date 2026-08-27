۲۴ هزار کلاس درس در دو سال به فضای آموزشی کشور اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه محمد ظهور پرالک اظهار کرد: ایران قریب به یکصد و پنجاه سال است که وارد مرحله جدیدی از رشد، توسعه و پیشرفت شده و نقطه آغاز پیشرفت و مدرن شدن کشور، تأسیس و توسعه مدارس بوده است؛ مدارسی که بسیاری از آنها به دست خیرین در کشور تأسیس شدند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با اینکه مسئولیت من در حوزه دانشگاه‌هاست، اما بر اساس گزارش‌های علمی باید تأکید کنم که نوآوری‌ها و فناوری‌ها در دنیای جدید لزوماً از دانشگاه آغاز نمی‌شوند. مطالعات جدید علمی که در مجلات علمی منتشر شده و نمونه‌هایی از آن در کشورهای مختلف از جمله چین مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد بذر نوآوری و خلاقیت در مدرسه گذاشته می‌شود و اگر استعدادها در مدرسه شکوفا شوند، این مسیر در دانشگاه ادامه پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه مدارس در آینده کشور ادامه داد: مدرسه جایگاه فوق‌العاده مهمی برای آینده ایران دارد و توجه به مدرسه‌سازی از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که زمینه شکوفایی استعدادها و شکل‌گیری مسیر نوآوری و خلاقیت را فراهم می‌کند.

سیمایی صراف گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور به‌درستی به اهمیت این موضوع پی برده و نهضت مدرسه‌سازی را راه‌اندازی کرده و مدرسه را در اولویت قرار داده است. در همین دو سال گذشته، حدود ۲۴ هزار کلاس به فضای آموزشی کشور اضافه شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش استان‌ها در اجرای نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: خراسان رضوی سهم بزرگی از این نهضت را به دوش کشیده است و تاکنون بیش از سه‌هزار و ۹۰۰ کلاس آموزشی در استان اجرا شده است. همچنین امسال ۹۹۷ کلاس به ظرفیت فضای آموزشی مدارس استان اضافه می‌شود.

وی افزود: با افتتاح این مدرسه و سایر پروژه‌ها، از حدود ۹۹۶ کلاس دیگر نیز بهره‌برداری می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده حجم اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی استان است.