آرژانتین و هلند در پایان 90 دقیقه مساوی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های آرژانتین و هلند در نیمه نهایی جام جهانی 2014 برزیل بامداد پنجشنبه در ورزشگاه شهر سائوپائولو در پایان 90 دقیقه با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

دو تیم اکنون برای مشخص شدن برنده دیدار باید در دو وقت اضافی 15 دقیقه ای به مصاف هم بروند و در صورت تساوی در این زمان ضربات پنالتی تیم برنده و صعود کننده به فینال رقابتها را تعیین می کند.

پیش از این تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی عجیب 7 بر یک در دیدار دیدار نیمه نهایی مقابل برزیل حضور خود در دیدار فینال جام جهانی 2014 را قطعی کرده است.

برنده دیدار آرژانتین و هلند باید یکشنبه در ورزشگاه مارکانا شهر ریودوژانیرو در فینال جام جهانی 2014 برزیل به مصاف آلمان قدرتمند برود.