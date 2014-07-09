آرژانتین حریف آلمان در فینال جام جهانی شد/ هلند - برزیل رده بندی جام بیستم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد پنجشنبه در ضربات پنالتی تیم ملی هلند را در دیدار نیمه نهایی جام جهانی 2014 با نتیجه 4 بر 2 شکست داد و به فینال رقابتها صعود کرد.

در این دیدار که در طول 120 دقیقه گلی در بر نداشت آرژانتین تیم برتر بود و موقعیت های بیشتری نسبت نسبت به هلند ایجاد کرد.

در ضربات پنالتی سرخیو رومرو سنگربان تیم ملی آرژانتین فوق العاده ظاهر شد و توانست ضربات یان فلار و وسلی اسنایدر را مهار کند و مکسی رودریگز ضربه آخر آرژانتین را به گل تبدیل کرد تا آرژانتین به فینال برسد.

شاگردان آلخاندرو سابه یا در دیدار فینال برای کسب عنوان قهرمانی باید بامداد یکشنبه به مصاف آلمان قدرتمند برود.

آرژانتین آخرین بار در سال 1986 و آلمان آخرین بار در سال 1990 قهرمان جام جهانی شده اند. این دو تیم در فینال جام جهانی 1990 ایتالیا هم به مصاف هم رفتند که در آن بازی آلمان با تک گل دقیقه 85 آندریاس برمه در دقیقه 85 با نتیجه یک بر صفر آرژانتین را شکست داد و قهرمان جام جهانی شد.