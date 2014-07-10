به گزارش خبرنگار مهر، آزاد حکمت شامگاه چهارشنبه در جمع مسئولان استانی و پرسنل شركت مخابرات استان كردستان اظهار داشت: در حال حاضر تلفن همراه در کردستان به یک میلیون و 100 هزار مشترک خدمات رسانی می کند.

وی افزود: از مجموع این مشتریان 80 درصد جزو خدمات اعتباری و 20 درصد نیز مشترکان دائمی هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان بیان کرد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی ها و اقداماتی که صورت گرفته در حال حاضر این شرکت به عنوان اپراتور برتر خدمت رسانی می کند.

حکمت یادآور شد: در شاخص‌های مربوط به خدمات همراه اول که مشتری ‌مداری است در کردستان با توجه به خدمت‌رسانی‌هایی که انجام داده رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین این استان در بحث پرداخت غیرحضوری جزو دو استان برتر کشور است و در پرداخت مطالبات نیز همراه اول جزو استان‌ های برتر به شمار مي رود.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان گفت: یکی دیگر از کاربردهایی که اپراتور همراه اول دارد ورود به حوزه سلامت است و در سال 93 این اپراتور به عنوان شبکه سلامت نامگذاری شده است.

حکمت اظهار داشت: در راستاي برنامه ريزي صورت گرفته همچنین در تمامی حوزه های ورزشی، تبلیغی و مناسبتی ورود پیدا کرده و در بعد فرهنگی اقدامات موثری را انجام داده است.

وی افزود: در بحث توسعه شبکه سیار با توجه به افزایش مشترکین پروژه فاز پنج با 169 سایت به بهره برداری می رسد و خدمات رسانی در این حوزه نیازمند تلاش همکاران و حمایت دستگاه های مربوطه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان ضمن تاكيد بر مشاركت و همراهي ساير ادارات و سازمان هاي دولتي براي توسعه حوزه ارتباط بیان کرد: خدمات مخابرات خدماتی فرابخشی است و نیازمند تعامل مستمر و مناسب دستگاه هایی اجرای است.

حکمت یادآور شد: در بحث کیفی شبکه ارتباطي در استان كردستان با توجه به اقدامات انجام گرفته خوشبختانه در حال حاضر وضعیت مطلوبی را داریم.

وی در پايان سخنان خود در اين جلسه يادآور شد: همچنین در سطح کشور شرکت همراه اول به صورت هفتگی قرعه ‌کشی‌ هایی انجام می ‌دهد و در این قرعه‌ کشی ‌ها یک نفر زن و یک نفر مرد هر هفته برنده می ‌شوند.