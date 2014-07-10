به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زین االعابدین روحانی نیا روز چهارشنبه در جمع نمازگزاران بجنوردی با بیان اینکه رمضان ماه خودسازی و تصفیه روح است، اظهار کرد: خداوند همه اسباب کار را در این ماه برای پالایش روح و روان از آلودگی‌های گناه فراهم کرده و با لطف و رحمت مخصوص خویش همه درها و راه‌ها را در راستای تهذیب نفس و صفای باطن و تکامل معنوی گشوده است.

وی گفت: رمضان فرصت بسیار خوبی برای انسان‌ها است تا در کنار این سفره بزرگ و متنوع رحمت الهی بنشینند و روح و روان خود را تقویت کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا اضافه کرد: ماه رمضان برای تهذیب نفس و خودسازی و پالایش باطن از هرگونه عوامل آلاینده، بهترین فرصت است، باید نه تنها خود را در معرض استفاده از آن فرصت قراردهیم، بلکه باید هوشیارانه مترصد آن باشیم و لحظه‌ها را شکار کنیم.

وی افزود: اسباب تهذیب نفس و خودسازی در ماه رمضان، تنها به روزه گرفتن نیست، بلکه تلاوت آیات قرآن، دعاها و مناجات با خدا، اطعام و رسیدگی به مستمندان و محرومان، کسب صبر و مقاومت، یاد خدا و قیامت در ماه رمضان که از دستورهای مستحبی آن است، هرکدام نقشی در خودسازی دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: حفظ جایگاه نماز و روزه، می‌تواند تربیت نسل‎‌ها را به یک تربیت پایه‌دار و اصیل تبدیل کند.

وی افزود: ماه رمضان تقویت‌کننده بنیان فرهنگ اخلاقی و معنوی است و باید ارزش‌های متعالی آن برای مردم تبیین شود.