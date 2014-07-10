گزینه مربیگری ایران تمدید کرد/ "سافت سوسیچ" تا 2016 در بوسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، "سافت سوسیچ" روز گذشته در مصاحبه با رسانه های کرواسی اعلام کرد که دو نفر از ایران با وی تماس گرفته اند و سرمربیگری این تیم را به وی پیشنهاد داده‌اند. اگرچه مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون، این موضوع را تکذیب کرد و از سوسیچ خواست برای اثبات مدعای خود نام دو نفری که از ایران با وی تماس گرفته اند را اعلام کند.

اما تازه ترین خبر اینکه سوسیچ قرارداد خود را تا سال 2016 تمدید کرد و تا پایان رقابتهای جام ملت‌های اروپا در سمت خود باقی می ماند.

وی در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت: گفته بودم که جدایی از این تیم برای من دردناک است. این لحظه هنوز از راه نرسیده است. واقعا خوشحالم از اینکه قرار است در سمت خودم باقی بمانم.

بازیکن پیشین پاریسن ژرمن از سال 2009 هدایت تیم فوتبال بوسنی را در اختیار دارد. تیم بوسنی در گروه F رقابتهای جام جهانی مقابل آرژانتین و نیجریه شکست خورد و ایران را با نتیجه 3 بر یک شکست داد.