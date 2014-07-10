به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی قمی، قبل از ظهر پنچشنبه در نشست تحلیلی "عراق، بحران حاضر و چشمانداز آینده" در مشهد اظهار کرد: گروهک تروریستی داعش با اهلسنت یکی نیست و داعشی ها به عنوان یک گروهک خاص برای رسیدن به اهداف خود دست به هرکاری می زنند و در حقیقت این گروهک از ناحیه غرب مورد حمایت است.
وی ادامه داد: مدافعان این گروهک تروریستی در داخل کشور، بعثیها و در خارج سه رأس مثلث آمریکا، صهیونیست و ارتجاع عرب است و در چنین شرایطی تنها با اتحاد میان شیعه و سنی آتش فتنهها در منطقه خاموش میشود.
سفیر سابق ایران در عراق با اعلام اینکه گروهک تروریستی داعش با اهلسنت یکی نیست و داعشی ها به عنوان یک گروهک خاص برای رسیدن به اهداف خود دست به هرکاری می زنند، عنوان کرد: مردم عراق با اتحاد و مقاومت می توانند جلوی این گروهک را بگیرند و اجازه ندهند آنها بیشتر از این نفوذ کنند.
کاظمی قمی تاکید کرد: اتحاد شیعه و سنی قدرت تروریستها را در عراق کاهش میدهد و در این راستا شکلگیری یک قدرت واحد در عراق برای آمریکاییها هراس و نگرانی را بههمراه خواهد داشت.
آمریکا از اتحاد ایران و عراق وحشت دارد
به گفته وی آمریکاییها از اتحاد میان ایران و عراق وحشت دارند و در حال حاضر از حرکتهای تروریستی داعش برای تصرف بغداد ممانعت به عمل آمده است.
سفیر سابق ایران در عراق یادآور شد: تصرف بغداد به امنیت منطقه آسیب میزند و به همین دلیل باید مسئولان کشورهای مختلف نسبت به این قضایا آگاهی داشته باشند.
وی با اعلام اینکه یکی از اهداف اصلی داعش نشان دادن چهره ای خشن از اسلام است، افزود: مسلمانان میتوانند با اتحاد این قضایا خنثی کنند و بی تردید برخی اتفاقات در عراق خیلی دور از هم نیست و به عنوان نمونه حملات تروریستی با انتخابات پارلمان عراق بهعنوان مهمترین پایگاه سیاسی عراق یکی شده است.
کاظمی قمی بیان کرد: گروههای تروریستی و غربی هنگامی که دیدند در سوریه قشر اهلسنت مردم سوریه با بشار اسد همراه شدند با ناامیدی دست از دخالتهای خود کشیدند و اکنون نوبت عراق است تا در این کشور نیز دست به توطئه و دخالت بزنند.
وی تاکید کرد: مردم عراق با اتحاد و مقاومت میتوانند جلوی این گروهک را بگیرند و اجازه ندهند آنها بیشتر از این نفوذ کنند و در این راستااتحاد شیعه و سنی قدرت تروریستها را در عراق کاهش میدهد و شکلگیری یک قدرت واحد در عراق برای آمریکاییها هراس و نگرانی را بههمراه خواهد داشت.
سفیر سابق ایران در عراق بیان کرد: اتفاقات عراق تنها در جغرافیای این کشور بسته نمیشود و در صورتی که مهار نشود آثار امنیتی خود را در منطقه نیز برجای میگذارد.
داعشیها به دنبال فتنه مذهبی هستند
وی یادآور شد: نوک پیکان حملات داعش سامرا بود و داعشیها با حملات خود نشان دادند که به دنبال فتنه مذهبی و ایجاد یک جنگ تمام عیار میان شیعه و سنی است هستند.
کاظمی قمی در خصوص پیامدهای حوادث اخیر عراق گفت: حمایت از تروریستهای سوریه توسط آمریکا، مطرح شدن بحث تجزیه عراق و ریخته شدن قبح ارتباط با اسرائیل از پیامدهای حوادث عراق است.
به گفته وی داعش یک جریان مبارز مسلحانه نیست بلکه جریان تروریستی خالص است و در این مسیرآمریکایی ها می ترسند تا با تثبیت دولت عراق، اتحاد این کشور با جمهوری اسلامی ایران مضاعف شده و قدرتی بزرگ در منطقه شکل بگیرد.
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