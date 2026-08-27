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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

برقی‌سازی ناوگان کشور نیازمند برنامه ۱۰ ساله است

برقی‌سازی ناوگان کشور نیازمند برنامه ۱۰ ساله است

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی انرژی، خواستار تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله برای برقی‌سازی ناوگان خودرویی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آقامیری، با نقد تمرکز بر سیاست‌های صرفه‌جویی در مصرف بنزین، گفت: این رویکرد دارای سقف مشخصی است و نمی‌تواند راهکاری بلندمدت باشد. وی با استناد به تجربه شهر پکن در چین که طی ده سال اخیر از آلوده‌ترین پایتخت‌ها به یکی از پاک‌ترین شهرهای جهان تبدیل شد، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های پاک و برقی‌سازی سیستم خودروها، راهکاری ماندگارتر، پاک‌تر و کم‌چالش‌تر از تولید و مصرف بنزین است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر با اشاره به اقدامات شهرداری در دوره مدیریت آقای زاکانی در راستای برقی‌سازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها، بر لزوم حمایت‌های دولتی در این مسیر تأکید کرد. وی با اشاره به تداوم حضور مقام مسئول در دولت‌های پیشین و آینده، پیشنهاد داد تا یک برنامه راهبردی ده ساله برای برقی‌سازی خودروها تدوین شود تا این تحول در طول دوره‌های مختلف دولتی تداوم یابد.

حجت‌الاسلام آقامیری در پایان سخنان خود تصریح کردند که این مسیر باید به سمت اصلاح ریشه‌ای صنعت خودروسازی در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی پیش برود تا گره‌های ساختاری این صنعت به‌طور کامل گشوده شود .

کد مطلب 6929697

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