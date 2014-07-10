صدها شهید و زخمی در حملات سه روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در جریان حمله اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی به خان یونس 30 شهروند فلسطینی از جمله چند کودک و زن، شهید و دهها نفر زخمی شدند.

در حملات جدید جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه نیز 6 نفر از جمله یک خبرنگار شهید شدند.

منابع پزشکی اعلام کردند که آمار قربانیان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سه روز اخیر به دستکم 75 شهید و 530 زخمی رسیده است.

از سوی دیگر خبرگزاری فلسطینی سما با انتشار گزارشی اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی طی شب گذشته 320 نقطه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند.

منابع فلسطینی همچنین از افزایش شمار نظامیان رژیم صهیونیستی مستقر در مرزهای غزه خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت کشور فلسطین که پیشتر بازگشایی گذرگاه رفح در مرز مصر را تکذیب کرده بود اعلام کرد که به منظور انتقال مجروحان فلسطینی و ارسال کمکهای پزشکی، این گذرگاه امروز بازگشایی می شود.