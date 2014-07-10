شهادت 3 نفر از اعضای گردانهای قدس/ حمله موشکی به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، بر اثر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به خودروی حامل چند نفر از اعضای گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در مرکز غزه، سه نفر از اعضای این گروه به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر، شبکه 10 تلوزیون رژیم صهیونستی از پرتاب پنج موشک به تل آویو و گوش دان از سوی غزه خبر داد.

در همین راستا آژیر خطر در "أشکول" ، "هرتسیلیا"و "شاعر هنیگف" و "ساحل عسقلان" نیز به صدا در آمده است.

همچنین پایگاه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت اعلام کرد که اصابت موشک به شهرک "سدوت نیگف" منجر به آتش سوزی شده است.

پایگاه المیادین نیز در خبری فوری اعلام کرد که گردانهای "عزالدین قسام" 10 موشگ گراد به شهرک صهیونیستی "نتیفوت" گراد شلیک کردند.