به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بدین شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی را به محضر مبارک حضرت بقیةالله صاحب العصر و الزمان‌(عج)، رهبر معظم انقلاب و کلیه علاقمندان آن عالم ربانی و خانواده محترمشان تسلیت عرض می‌کنیم.

این فقیه بزرگوار قبل از انقلاب در سنگر تعلیم و تربیت و تدریس در حوزه علمیه قم یکی از اساتید ممتاز فقه و فلسفه بودند و از آغاز طلوع خورشید انقلاب، همواره در همه صحنه‌ها حضور پررنگی داشتند و پس از به ثمر نشستن انقلاب نیز در پست‌های مهم نظام به عنوان یک فقیه معتمد و خدمتگزار، در انجام وظایف علمی و سیاسی همیشه کوشا و تا پایان عمر پربرکتشان در فکر نظام اسلامی ولایی بودند. طوبی له و حسن مأب.

عاش سعیدا و مات سعیدا رحمةالله علیه