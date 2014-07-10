به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان در نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی با نتیجه 7 بر یک مقابل برزیل به برتری رسید. آلمانیها در 30 دقیقه نخست بازی موفق شدند پنج بار دروازه برزیل را باز کنند و در نیمه دوم، بازی احتیاط آمیزی پیشه کردند و بیشتر، بازی را مدیریت کردند.
به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه آلمانیها در بین دو نیمه دستور گرفته بودند تا کاری نکنند که به تحقیر برزیلیها منجر شود.
"اولیور بیرهوف"، مدیر تیم فوتبال آلمان، در گفتگو با شبکه آلمانی ARD اظهار داشت: این نتیجه دست کم به نوعی برای برزیلیها تحقیرآمیز بود. در بین دو نیمه به بازیکنان گفتیم که به حریف احترام بگذارند و برزیلیها را تحقیر نکنند. به آنها گفتیم فقط بازی را جدی بگیرند -- و بازیکنان ما این کار را انجام دادند. آنها این موضوع را بی آنکه دلیلی از ما بخواهند پذیرفتند. بعضی از آنها همدیگر را میشناسند. بعضیها همتیمی هستند. ما خودمان چنین وضعیتی را در سال 2006 و زمانی که میزبان بودیم تجربه کردهایم. شما میتوانستید همین فشار را بر روی برزیلیها مشاهده کنید.
این بزرگترین پیروزی آلمان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی بود. این پیروزی میتوانست سنگین تر هم باشد اگر مسوت اوزیل موقعیت تک به تک خود را به گل تبدیل و بازی را 8 بر صفر میکرد. کمی بعد اسکار یکی از گلهای خورده برزیل را جبران کرد.
"مت هوملس"، مدافع میانی آلمان، گفت: من دلم برای برزیلیها نمیسوزد اما شرایطشان را درک میکنم. شما یک چنین بازیای را با هیچ تیمی نمیخواهید. برای همین است که ما با جدیت به بازی خود ادامه دادیم و آنها را تمسخر نکردیم. این بدین معنی نیست که میخواستیم با هر ترفندی آنها را تحقیر نکنیم. میخواستیم احترام خود را نشان دهیم زیرا این وضعیت میتوانست در خصوص خود ما رخ دهد.
نظر شما