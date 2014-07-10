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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

دستوری که بین دو نیمه بازی با برزیل به آلمانی‌ها رسید فاش شد

دستوری که بین دو نیمه بازی با برزیل به آلمانی‌ها رسید فاش شد

بازیکنان آلمانی در دیدار با برزیل شروعی توفانی داشند. اما به آنها دستور داده شد تا در نیمه دوم، دروازه حریف را زیاد باز نکنند و تنها جدی بازی کنند تا داور سوت پایان را بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان در نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی با نتیجه 7 بر یک مقابل برزیل به برتری رسید. آلمانی‎ها در 30 دقیقه نخست بازی موفق شدند پنج بار دروازه برزیل را باز کنند و در نیمه دوم، بازی احتیاط آمیزی پیشه کردند و بیشتر، بازی را مدیریت کردند.

به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه آلمانی‌ها در بین دو نیمه دستور گرفته بودند تا کاری نکنند که به تحقیر برزیلی‎ها منجر شود.

"اولیور بیرهوف"، مدیر تیم فوتبال آلمان، در گفتگو با شبکه آلمانی ARD اظهار داشت: این نتیجه دست کم به نوعی برای برزیلی‌ها تحقیرآمیز بود. در بین دو نیمه به بازیکنان گفتیم که به حریف احترام بگذارند و برزیلی‌ها را تحقیر نکنند. به آنها گفتیم فقط بازی را جدی بگیرند -- و بازیکنان ما این کار را انجام دادند. آنها این موضوع را بی آنکه دلیلی از ما بخواهند پذیرفتند. بعضی از آنها همدیگر را می‎شناسند. بعضی‌ها هم‌تیمی هستند. ما خودمان چنین وضعیتی را در سال 2006 و زمانی که میزبان بودیم تجربه کرده‌ایم. شما می‌توانستید همین فشار را بر روی برزیلی‌ها مشاهده کنید.

این بزرگ‌ترین پیروزی آلمان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی بود. این پیروزی می‌توانست سنگین تر هم باشد اگر مسوت اوزیل موقعیت تک به تک خود را به گل تبدیل و بازی را 8 بر صفر می‎کرد. کمی بعد اسکار یکی از گل‌های خورده برزیل را جبران کرد.

"مت هوملس"، مدافع میانی آلمان، گفت: من دلم برای برزیلی‌ها نمی‌سوزد اما شرایطشان را درک می‌کنم. شما یک چنین بازی‎ای را با هیچ تیمی نمی‌خواهید. برای همین است که ما با جدیت به بازی خود ادامه دادیم و آنها را تمسخر نکردیم. این بدین معنی نیست که می‎خواستیم با هر ترفندی آنها را تحقیر نکنیم. می‎خواستیم احترام خود را نشان دهیم زیرا این وضعیت می‎توانست در خصوص خود ما رخ دهد.

کد مطلب 2329017

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