به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، تیم فوتبال استقلال در نخستین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه روز جمعه به مصاف تیم بورسا اسپور می‌رود.

این یکی از مهم‌ترین مسابقات دوستانه آبی‌پوشان در چند سال اخیر در کشور ترکیه است چرا که بورسا اسپور از جمله تیم‌های سوپر لیگ ترکیه است که فصل گذشته در رتبه هشتم جای گرفت.

چیزی که به اهمیت این بازی می‌افزاید حضور شنول گونش، سرمربی سرشناس ترک‌ها روی نیمکت تیم بورسا اسپور خواهد بود.

این بازی ساعت 20:30 روز جمعه به وقت تهران در کمپ کار تپه برگزار می‌شود. کاروان استقلال برای انجام این بازی دوستانه باید روز جمعه از هتل گرین پارک به ارتفاعات اطراف استانبول برود. در این کمپ تیم‌های پرسپولیس و پیکان هم حضور دارند.