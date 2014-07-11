به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش خاطرنشان کرد: ایشان برای تماشای دیدارهای رده بندی و فینال راهی برزیل شده اند اما در همین حال مذاکرات و مکاتبات هم برای رسیدن به توافق نهایی ادامه دارد و پیش بینی می کنیم که در بازگشت به ایران توافقنامه امضا شود.

وی در مورد ریز موارد توافق طرفین گفت: به هر حال ما پیشنهاداتمان را به آقای کی روش ارائه کردیم و ایشان هم پاسخ داده اند. روی موارد جزیی اختلاف نظر داریم که در مذاکراتی که انجام خواهیم داد در این موارد هم به توافق کامل خواهیم رسید تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد به مسائل مالی فدراسیون مربوط است که باید بتواند به تعهداتی که می دهد عمل کند. سرمربی تیم ملی باید براساس داشته های فدراسیون فوتبال حرکت کند. ما با دستمزد آقای کی روش مشکل نداریم اما اگر به فدراسیون فوتبال کمک مالی نشود ما در مسائل جای به مشکل خواهیم خورد. ما باید بر اساس توافقی که می کنیم به تعهداتمان عمل کنیم.

علی کفاشیان که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد در پاسخ به این پرسش که آیا امکانات سخت افزاری را برای کی روش فراهم خواهید کرد گفت: کی روش با علم به امکاناتی که فوتبال ایران دارد قراردادش را تمدید می کند. با این حال ما باید شرایط مطلوبی را برای ادامه همکاری فراهم کنیم.

وی در مورد اینکه آیا کی روش بر تیم های پایه نیز نظارت خواهد داشت گفت: در توافق قبلی ما این مورد وجود داشت که ایشان باید به تیم های پایه هم نظارت کند اما در عمل این اتفاق رخ نداد. با این حال این بار می خواهیم بیشتر روی تیم امید نظارت داشته باشد. کی روش با وینگادا رابطه خوبی دارد و فکر می کنم در آینده همکاری بیشتری در این مورد داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که با شرایط موجود تصور می کنید چقدر می توان به ماندن کی روش در تیم ملی ایران امیدوار بود گفت: تا حدود 90 درصد توافق برای ماندن ایشان صورت گرفته و تنها در برخی موارد جزیی مشکل داریم که آنها هم در مذاکراتی که خواهیم داشت برطرف می شود.

علی کفاشیان از پشنهاد 7 تا 8 مربی مطرح به فدراسیون فوتبال برای همکاری با تیم ملی خبر داد و گفت: بعد از جام جهانی برخی مدیر برنامه های مربیان مطرح پیشنهاداتشان را به فدراسیون فوتبال ارائه کردند اما از آنجایی که اولویت ما کی روش بود و در حال مذاکره با ایشان بودیم با هیچکدام از این مربیان وارد مذاکره نشدیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد پول فیفا که قرار است به کشورهای حاضر در جام جهانی اهدا شود گفت: هنوز که این پول پرداخت نشده است. اما با همکاری وزارت امور خارجه مشکل دریافت این پول حل شده اما تصور می کنم با توجه به شرایط موجود تا دو ماه بعد از جام جهانی کمک فیفا به فدراسیون ها پرداخت شود.

وی در مورد انتظاراتی که از کی روش در جام ملت های آسیا دارد گفت: ما دو ماموریت را به ایشان داده ایم. اول اینکه در جام ملت های آسیا از بازیکنانی استفاده کند که تیم ملی ایران برای جام جهانی آینده را تشکیل دهد. بنابراین باید تا 70 درصد تیم ملی بازیکنانی باشند که بتوانند در جام جهانی آینده هم برای ما بازی کنند. ماموریت دوم هم این است که بتواند از عنوان اولی ایران در آسیا دفاع کند. ما تیم اول آسیا هستیم و باید از این عنوان دفاع کنیم.

کفاشیان افزود: نگرانی ما در جام ملت های آسیا دیدار با تیم های ژاپن و کره و استرالیا نیست چرا که همیشه برابر این تیم ها خوب کار کرده ایم. ما نگران بازی با تیم های ضعیف آسیا هستیم که بازیکنان ما آنها را دست کم می گیرند. مثل دیدار با لبنان که حریف را دست کم گرفتیم و شکست خوردیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد دیدار تیم ملی با برزیل نیز گفت: بعد از عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی تیم های بزرگ دنیا خواهان بازی با ایران شدند اما باید مسائل مالی آن در نظر گرفته شود. الان برزیل برای دیدار با ایران ابراز تمایل کرده اما رقمی نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار دلار می خواهد که باید آن را تامین کنیم.

علی کفاشیان در پایان از مذاکره کی روش با تیم های مطرح دنیا برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی خبر داد و گفت: به هر حال کی روش یک مربی مطرح بین المللی است که می تواند با استفاده از رابطه هایی که دارد با سرمربیان تیم های مختلف دنیا مذاکره کند. قرار شد در برزیل ایشان این کار را انجام دهد و مذاکراتی را با برخی تیم ها انجام دهد.