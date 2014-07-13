آغاز هفته فیلم مهرجویی با «پری»، «میکس» و «مهمان مامان»

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم مهرجویی با اکران 3 فیلم «پری»، «میکس» و «مهمان مامان» در قالب طرح اکران فیلم های خاطره انگیز در ماه مبارک رمضان در پردیس‌ سینمایی ملت از شامگاه یکشنبه 22 تیرماه آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد. فیلم سینمایی «پری» که سال 73 به تهیه ‌کنندگی داریوش مهرجویی و با فیلمبرداری علیرضا زرین دست ساخته شد، بازیگرانی چون نیکی کریمی، علی مصفا، توران مهرزاد، ژاله علو، محمدرضا شریفی نیا، پارسا پیروزفر و زنده یاد خسرو شکیبایی حضور داشتند.



پری، دختری جوان و دانشجوی رشته ادبیات است که با خواندن کتاب سبز کوچکی درباره سلوک عارف گمنامی در قرن پنجم، دچار تحولات فکری می‌ شود. کتاب به برادر بزرگ‌ تر پری اسد تعلق دارد که در حادثه آتش ‌سوزی کلبه ‌اش درگذشته است.



مهرجویی در همان سال توانست برای این فیلم سینمایی سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم فجر را دریافت کند. فیلم سینمایی «میکس» در سال 78 به تهیه کنندگی سیروس تسلیمی و زنده یاد فرامرز فرازمند و با موسیقی استادانه ناصر چشم‌آذر ساخته شد.



داستان فیلم در مورد مشکلات فیلم سازی و سینمای ایران است که با بازی لیلا حاتمی، علی مصفا، محمدرضا شریفی نیا، فردوس کاویانی، گوهر خیراندیش، بیتا فرهی و زنده یاد خسرو شکیبایی همراه است. فیلم سینمایی «مهمان مامان» در سال 82 در سیمافیلم تولید شد. این فیلم جایزه بهترین فیلم در بیست و دومین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد.



«مهمان مامان» یک فیلم طنز خانوادگی است که در آن گلاب آدینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورشیرازی، نسرین مقانلو، ملیکا شریفی نیا، علیرضا جعفری، ژاله علو و فریده سپاه منصور به ایفای نقش می پردازند. در این فیلم برای خانواده ‌ای مهمان سرزده، تازه عروس و داماد، می‌آید چون وضع مالی خانواده خوب نیست، همسایگان دست به دست هم می‌دهند تا آبروی صاحبخانه را حفظ کنند...



تمامی سینماها و پردیس های سینمایی از عصر روز چهارشنبه 25 تیرماه تا شنبه 28 تیرماه به مناسبت لیالی قدر تعطیل می باشد که از صبح روز یکشنبه 29 تیرماه اکران فیلم ها مجددا از سر گرفته خواهد شد