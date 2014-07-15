به گزارش خبرنگار مهر، وقتي پاي مسئولان شهرداري و شركت برق قم براي پاسخگويي به سهل انگاري در برق گرفتگي فاطمه اميني به دادستاني باز شد، پرده از واقعيتي پنهان برداشته شد كه تعجب دادستان را در پي داشت. انگار فاطمه 5 ساله بايد در جدال با برق پر پر مي‌شد تا كتمان اين تخلف پرده برداري شود.

ماجرا از اين قرار است كه برق بوستاني كه فاطمه را به كام مرگ برده به صورت غيرمجاز و مستقيم از تير اصلي برق گرفته شده است. نه تنها اين بوستان، بلكه در همه بوستان‌هاي قم به جز چند بوستان بزرگ كه داراي شهربازي هستند، از همين شيوه غيرمجاز استفاده شده است.

در اين گونه انتقال برق، كابل‌ها به جاي اينكه سه رشته‌اي باشند دو رشته‌اي هستند، يعني سیم ارت یا اتصال به زمین وجود ندارد، بنابراين شدت برق گرفتگي بسيار بيشتر از مكان‌هايي است كه داراي كنتور و سيم‌هاي سه رشته‌اي هستند.

دردناك‌تر اينكه مسئولان دو نهاد شهرداري و شركت توزيع برق از اين جريان اطلاع دارند و نوعي تفاهم نانوشته بين مسئولان اين دو نهاد وجود دارد كه برق بوستان‌ها به صورت غيرمجاز و بدون كنتور اما با هماهنگي شركت برق تامين شود.

جهانبخش نجف‌زاده كه از دو ماه گذشته به عنوان شهردار منطقه 7 قم معرفي شده و اين حادثه، پاي او را بدون آنکه در زمان انجام چنین سهل انگاری در منطقه مسئولیتی داشته باشد به دادستاني كشانده، در اين باره به خبرنگار مهر گفت: هيچ گونه قانوني وجود ندارد كه وظيفه تامين روشنايي بوستان‌ها برعهده شهرداري‌ها باشد، بلكه شركت توزيع برق وظيفه دارد برق اماكن عمومي و بوستان‌ها و شوارع را تامين كند اما از گذشته عرف بوده كه چون مسئولان شركت برق در بيشتر مواقع مي‌گويند پول ندارند يا بودجه تامين برق اين مكان‌ها بايد از قبل پيش بيني شود، بخشي از كارها را شهرداري به واسطه اينكه يك نهاد خودگردان است انجام مي‌دهد.

او كه مي‌گويد از مشكل اتصال برق بوستان ميدان روح‌الله هيچ گونه اطلاعي نداشته است، افزود: البته هزينه برق مصرفي در بوستان‌هاي بزرگي همچون علوي كه داراي شهربازي هستند زياد است، بنابراين در اين بوستان‌ها كنتور برق وجود دارد و هزينه برق مصرفي به شركت برق پرداخت مي‌شود ولي هيچ كدام از بوستان‌هاي محلي داراي كنتور برق نيستند.

تخلف و سهل انگاري

در حادثه برق گرفتگي فاطمه اميني، علاوه بر تخلفي كه توسط دو نهاد ذكر شده صورت گرفته، پاي كاركنان شهرداري منطقه 7 هم به ميان آمده است.

تيرماه سال گذشته شهردار وقت منطقه 7 قم تصميم مي‌گيرد 12 پايه چراغ بوستاني كه فاطمه اميني پنجم تيرماه امسال در آن جان سپرد را تعويض كند كه اين كار بدون انتخاب پيمانكار و توسط مسئول برق آن بوستان به طور غيراستاندارد انجام شد. به اين صورت كه پايه چراغ‌هاي جديد به دليل متفاوت بودن جاي پيچ‌ها بر روي فونداسيون قبلي نصب نمي‌شد بنابراين با ايجاد فونداسيون جديد بر روي فونداسيون قبلي، اين پايه چراغ‌ها نصب شد، اما مسئول برق بوستان محل اتصال كابل را به جاي آپارات كردن و عايق بندي، با نوار چسب بست.

نجف‌زاده اظهار كرد: كابل اين پايه چراغ‌ها وسط چمن بوستان رها بود كه بر اثر آبياري مداوم، خاصيت چسب محل اتصال كابل از بين رفت و محيط پيراموني تير چراغ برق دچار اتصالي برق شد.

او اضافه كرد: مدتي قبل از برق گرفتگي فاطمه اميني، چند مورد برق گرفتگي در همان بوستان به سامانه 137 اعلام شد ولي متأسفانه اين مسئله به من گفته نشد و به مسئول فضاي سبز منطقه ارجاع داده شد. مسئول فضاي سبز هم به بوستان مراجعه كرده و بدنه پايه چراغ را بررسي كرده كه هيچ مشكلي نداشته، فارغ از اينكه برق گرفتگي در كف بوستان بود.

به گفته شهردار منطقه 7 قم، سرباغبان بوستان هم دچار برق گرفتگي شده بود ولي سهل انگاري كرد.

نجف‌زاده كه يك شب را با دستور دادستاني در بازداشت بود، از تعليق خدمت چهار نفر از نيروهاي شهرداري منطقه 7 خبر داد و گفت: شهردار قم كميته‌اي تعيين كرده و حكم فعاليت چهار نفر را معلق كرده كه شامل مسئول فضاي سبز، مسئول برق فضاي سبز، مسئول برق خدمات شهري منطقه و سرباغبان است و اين افراد به كارگزيني شهرداري مركز معرفي شدند.

اين حادثه بهانه‌اي شد تا دادستان عمومي و انقلاب قم 10 روز به شهرداري و شركت توزيع برق قم مهلت دهد تا تمامي بوستان‌هاي سطح شهر را از نظر سيستم تامين برق ايمن سازي كنند. اما در اين گيرودار تخلفاتي كه توسط شهرداري و شركت برق در سال‌های متمادی صورت گرفته، اظهارات شهردار كلانشهر قم جاي تامل دارد.

شهردار: رسانه‌ها غرض‌ورزي مي‌كنند

محمد دلبري شهردار قم كه تا قبل از انتشار گزارش خبرگزاری مهر و برخي رسانه‌هاي جمعي هيچ گونه اظهارنظري در مورد جزئيات اين حادثه غمبار نداشت، با ناديده گرفتن چنين تخلفات گسترده در مديريت شهري، رسانه‌ها را به غرض ورزي و تحريك احساسات مردم با انتشار مطالب خلاف واقع متهم كرد.

او در دفاع از انتشار روزنامه شهرداري در صحن علني شوراي اسلامي شهر اين گونه سخن گفت: مطبوعات گاهی در انتقال مطالب غرض‌ورزی دارند. مانند ماجرای کشته شدن یک طفل 6 ساله که برخی رسانه‌ها با نمایش دادن عکس این طفل در قبر به نوعی عمل کردند که احساسات تحریک شود و مطالبی خلاف واقع بیان شد.

اين اظهارات سكاندار مديريت شهري در حالي است كه گويي هيچ داغي بر دل خانواده فاطمه 5 ساله نبوده يا خطر برق گرفتگي در بوستان‌هاي محلي شهر در كمين شهروندان نيست. او فکر نمی‌کند شايد اين حادثه به جاي خانواده اميني براي خانواده هر كدام از مسئولان شهرداری اتفاق مي‌افتاد.