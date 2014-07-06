به گزارش خبرنگار مهر، حرف وحدیث‌های حادثه جان باختن یک کودک در یکی از بوستان‌های شهری پس از 10 روز به جلسه علنی قبل از ظهر یکشنبه شورای شهر آمد تا اعضای این شورا نظرات خود را بیان کرده و شهردار قم نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کند.

عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر نخستین کسی بود که این مسئله را مطرح کرد و به خانواده فاطمه امینی، دختر بچه 5 ساله‌ای که در یکی از بوستان‌های شهری دچار برق‌گرفتگی شده، تسلیت گفت.

وی با اشاره به جزئیات وقوع این حادثه ابراز داشت: از همان روز وقوع حادثه شورای شهر برای بررسی و ریشه‌یابی علت آن وارد کار شده و شهردار قم نیز دستوری برای پیگیری موضوع صادر کرده‌ است.

ذاکریان که مسئولیت کمیسیون خدمات شهری و امور زائران را نیز به عهده دارد افزود: قرار شد بررسی نهایی علت این واقعه در کمیسیون انجام شود.

وی ادامه داد: قرار شده گروه‌هایی تشکیل شوند و ایمنی وسایل پارکی، روشنایی، آذین‌بندی‌ها و دیگر موارد مرتبط در سطح شهر بررسی شود.

بی اطلاعی برخی از اعضای شورای شهر

یکی از نکاتی که در این حادثه مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت، عدم اطلاع‌رسانی و سکوت مسئولان برای کتمان اشتباهات بود. نکته جالب این است که برخی اعضای شورای شهر نیز از این موضوع اظهار ناراحتی کرده و اعلام کردند نسبت به این حادثه بی اطلاعی بوده‌اند.

عباس محمدی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر یکی از کسانی بود که می‌گفت خبر وقوع این حادثه را از خبرگزاری‌ها مطالعه کرده و از عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه انتقاد کرد.

وی همچنین نسبت به وضعیت ایمنی المان‌های شهری در بستر رودخانه هم هشدار داد.

سعید روحانی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم همین اعتراض را داشت. وی با اشاره به اینکه یک جلسه علنی از این حادثه گذشته ابراز داشت: درست این بود که آقای شهردار در این جلسه توضیحاتی درباره این مطلب به شورا بدهند نه اینکه ما از رسانه‌ها با خبر شویم.

وی با اشاره به حضور الهام ارجمند، دیگر عضو شورا در منزل این خانواده داغ‌دیده خاطرنشان کرد: بهتر بود این مسئله اطلاع رسانی می‌شد تا تیم مشترکی از اعضای شورا به دیدار این خانواده می‌رفتند.

شهردار قم در پاسخ به این مطلب عنوان کرد که خود او نیز دیر متوجه ماجرا شده است. محمد دلبری با اشاره به اینکه روز یکشنبه پس از بازگشت از سفر به جلسه علنی شورای شهر آمده گفت: در این زمان هنوز از واقعه اطلاع نداشتم.

وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه پیش از این درباره چنین خطراتی به شهرداری هشدار داده عنوان کرد: هنوز تیرهای روشنایی در بوستان‌ها وجود دارد که درهایش باز است و سیم‌های داخل آن می‌تواند در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه باید در شهرداری مجموعه‌ای نگهداری دائم از این اماکن را به عهده بگیرد، اضافه کرد: باید سازوکاری طراحی کرد که چنین مسائلی تکرار نشود.

وی با اشاره به وظیفه وجدانی مسئولان در این زمینه افزود: اگر در این دنیا کسی به کسی نیست، در دنیای دیگر درباره این اهمال‌کاری‌ها ما را مواخذه خواهند کرد.

شایسته‌نیک با اشاره به اینکه دو سال یک بار یک فوتی به دلیل برق‌گرفتگی در اماکن عمومی در سطح شهر وجود دارد، ابراز داشت: یک مسئول دائم برای این موضوع باید در شهرداری انتخاب شود تا در تمام طول سال به این مسئله رسیدگی کند.

لزوم برخورد با خاطیان

طوبی حجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر هم با اشاره به اینکه از این موضوع نباید به سادگی گذشت، گفت: اگر یک بار کسی که مسئول این اهمال‌کاری است به شدت مجازات شود، دیگر کمتر شاهد این وقایع تلخ خواهیم بود.

شهردار قم در توضیح این مسائل با اشاره به اینکه کمیته‌ای برای بررسی تمام جوانب این حادثه تشکیل داده اظهار داشت: آپارات کردن غیر اصولی سیم برق موجب بروز این اشکال شده است.

وی با اشاره به تماس در روزهای قبل از این حادثه برای اطلاع‌رسانی درباره این مشکل گفت: شهرداری منطقه هفت نیرویی برای بررسی وضعیت این بوستان اعزام می‌کند اما در هنگام حضور این فرد مشکل اتصالی در این تیر روشنایی وجود نداشته است. وقتی این کودک در هنگام بازی دور این تیر می‌چرخد، این اتصالی ایجاد شده و جریان برق موجب مرگ وی می‌شود.

دلبری ضمن پذیرش نقص‌های موجود در ایمنی بوستان‌ها افزود: این اشکال در ساختار قبلی شهرداری بود که ایمنی متولی نداشت اما در ساختار جدید زیر مجموعه معاونت خدمات شهری و امور اجتماعی، یک اداره اماکن وجود دارد که مسئول این کار است.

شرکت توزیع برق هم مقصر است

وی دیگر دستگاه مقصر در این حادثه را شرکت توزیع برق دانست. شهردار قم با اشاره به اینکه در هیچ قانونی مسئولیت نگهداری تجهیزات برقی در بوستان‌ها به عهده شهرداری گذاشته نشده ادامه داد: به دلیل مشکلات مالی شرکت توزیع برق، شهرداری در مقطعی تصمیم گرفت تجهیزات تأمین روشنایی در بوستان‌ها را تأمین کند و این الان به یکی از وظایف ما تبدیل شده است.

همین روند موجب شد نگهداری از تجهیزات برقی نیز بر دوش شهرداری بماند در حالیکه این یک کار فنی است. ما تجهیزات را در اختیار این شرکت برق قرار می‌دهیم اما نصب و نگهداری باید به عهده خود این شرکت باشد.

دلبری به مراجعه خانواده امینی به شرکت برق در خصوص مشکل اتصالی برق این تیر روشنایی اشاره کرد و گفت: شرکت برق به مراجعه کننده گفته مسئولیت این کار با شهرداری است در حالی که اگر این شرکت اهمال نمی‌کرد الآن این کودک زنده بود.

وی با اشاره به اینکه وظیفه ما است که به این موضوع رسیدگی کنیم و کسانی که کوتاهی کردند تنبیه خواهند شد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که این نگرانی‌ها به صورت مقطعی ایجاد می‌شود و پس از مدتی فراموش می‌شود. این کاری نیست که تنها به دست شهرداری باشد و تمام دستگاه‌ها باید در راستای ارتقای ایمنی امکان عمومی تلاش کنند.

رسانه‌ها بی انصافی کردند

دلبری واکنش رسانه‌ها نسبت به این حادثه را بی انصافی دانست و گفت: ما خودمان را جای پدر و مادر این بچه می‌گذاریم؛ هر چه که بگویند این پدر و مادر حق دارند و ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم پاسخ بدهیم اما بعضی رسانه‌ها بی انصافی می‌کنند. می‌گویند چرا همکار ما در تشییع جنازه گریه کرده است؛ خب هر انسان سنگدلی هم باشد در چنین شرایطی به گریه می‌افتد و این عجیب نیست.

وی نحوه انعکاس اخبار به این صورت را دامن زدن به فضای تلخی که ایجاد شده دانست و افزود: تنها شهرداری در این حادثه مقصر نبوده بلکه ارگان‌هایی مانند شرکت برق و دانشگاه علوم پزشکی هم باید مورد پرسش واقع شوند.