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۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۸

حمله هوایی به مقر ابوبکرالبغدادی/پاکسازی مناطق جدید از لوث داعش

حمله هوایی به مقر ابوبکرالبغدادی/پاکسازی مناطق جدید از لوث داعش

منابع عراقی از حمله هوایی به مقر سرکرده گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در موصل و پاکسازی مناطقی در سلسله جبال حمرین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای گردان سوم تانک و تیپ بیست زرهی با تروریست های داعش در منطقه الندی در سلسله جبال حمرین درگیر شدند و موفق به پاکسازی این منطقه از لوث تروریست های داعش شدند.

در این عملیات مقادیری مواد منفجره از تروریست های داعش کشف و ضبط شد.

منابع عراقی از هلاکت عمر مدحت الشهاب موسوم به والی الضلوعیه در حمله بالگردهای ارتش این کشور خبر دادند.

از سوی دیگر منابع امنیتی در موصل اعلام کردند: نیروی هوایی با همکاری اطلاعات نظامی عراق مقر ابوبکر البغدادی بر ساحل رودخانه دجله در موصل را بمباران کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی با پشتیبانی هوایی به پاکسازی شهرها از داعشی ها ادامه می دهند.

کد مطلب 2331698

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