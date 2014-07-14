حمله هوایی به مقر ابوبکرالبغدادی/پاکسازی مناطق جدید از لوث داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای گردان سوم تانک و تیپ بیست زرهی با تروریست های داعش در منطقه الندی در سلسله جبال حمرین درگیر شدند و موفق به پاکسازی این منطقه از لوث تروریست های داعش شدند.

در این عملیات مقادیری مواد منفجره از تروریست های داعش کشف و ضبط شد.

منابع عراقی از هلاکت عمر مدحت الشهاب موسوم به والی الضلوعیه در حمله بالگردهای ارتش این کشور خبر دادند.

از سوی دیگر منابع امنیتی در موصل اعلام کردند: نیروی هوایی با همکاری اطلاعات نظامی عراق مقر ابوبکر البغدادی بر ساحل رودخانه دجله در موصل را بمباران کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی با پشتیبانی هوایی به پاکسازی شهرها از داعشی ها ادامه می دهند.