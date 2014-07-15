به گزارش خبرنگار مهر، ویروس " وی اچ اس" سال گذشته وارد کشور شده و مزارع پرورش ماهی را درگیر خود ساخته که واحدها و مزارع و سایت های پرورش ماهی در استان همدان نیز از این موضوع مستثنی نیستند.

ویروس و بیماری " وی اچ اس" در ماهیان سرد آبزی و ماهی های غزل آلا مشاهده می شود که با علائم بیرون زدگی چشم ماهی و خونریزی چشم ماهی همراه بوده و در نهایت ماهی را از بین می برد.

متاسفانه به دلیل ویروسی بودن این بیماری راه درمانی برای ماهی ها وجود ندارد و بعد از معدوم ساختن ماهی ها سم پاشی استخر و اتنقال بچه ماهی های بازرسی شده از نظر بهداشتی راه کنترل بیماری است.

اما آنچه مهم است است وارد ساختن خسارات چند میلیاردی به سایت های پرورش ماهی است که این بیماری به واحد های پرورش ماهی استان همدان نیز ده ها میلیارد خسارت وارد ساخته است.

ویروس " وی اچ اس" میلیاردها تومان به واحد های پرورش ماهی استان همدان خسارت زد

مدیر کل دامپزشکی استان همدان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تا کنون میلیاردها تومان به واحد های پروش ماهی در استان همدان بر اثر بیماری "وی اچ اس" خسارت وارد شده است.

محمود رضا رسولی ابراز داشت: این بیماری مختص ماهی‌های قزل‌آلای سردآبی است و اثرات مضر انسانی و قابلیت انتقال به انسان را ندارد.

وی با بیان اینکه این بیماری در فصول سرد سال شدت بیشتری پیدا می کند، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز این بیماری واحد های پرورش ماهی را بیش از پیش تهدید می کند.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان با اشاره به اینکه فرضیه های زیادی در مورد چگونگی آلودگی ماهی ها به این بیماری وجود دارد، عنوان داشت: یکی از این فرضیه ها مبنی بر این است که مخازن طبیعی در کشور آلوده به این ویروس شدند.

از بین رفتن تعادل بین منابع آبی و تولید ماهی دلیل بیماری " وی اچ اس"

رسولی در ادامه سخنانش ابراز داشت: اما یک دلیل عمده برای شیوع این بیماری در بین ماهیان وجود دارد که منابع آبی در کشور و به ویژه در استان همدان کاهش یافته اما از طرفی تعداد ماهی ها زیاد شده است.

وی ادامه داد: به دلیل بر هم خوردن تعادل بین آب و ماهی ها این ویروس رشد کرده و ماهیان غزل آلا را مبتلا کرده است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان بیان داشت: همچنین قاچاق بچه ماهی بدون کنترل موجب آلوده شدن واحد های پرورش ماهی شده است.

رسولی بیماری وی‌اچ‌اس را یک بیماری غیربومی عنوان کرد و افزود: این بیماری اکثرا بومی فرانسه و چک‌اسلواکی است و تخم حامل این بیماری به نام تخم فرانسوی شهرت دارد.

وی با بیان اینکه این بیماری متأسفانه مناطق زیادی را در غرب و جنوب‌غربی و شمال‌غربی درگیر کرده است، ابراز داشت: ویروس " وی اچ اس" در استان همدان نیز موجب وارد ساختن میلیارد ها تومان به واحد های پرورش ماهی کرده است.

فعالیت 115 واحد پرورش ماهی در استان

مدیر کل دامپزشکی استان همدان عنوان داشت: در حال حاضر 115 واحد پرورش ماهی در استان همدان فعالیت می کنند که به طور قطع سهم مهمی را در تولید و اشتغالزایی در استان ایفا می کنند اما متاسفانه ویروس " وی اچ اس" این واحدها را تهدید می کند.

رسولی در مورد بازرسی و کنترل واحدهای پرورش ماهی در استان همدان، ابراز داشت: واحد های پرورش ماهی از طریق سیستم " جی آی اس" ثبت شده اند و در بازدید های انجام شده توسط بازرسان اداره دامپزشکی در سیستم ثبت می شود.

وی عنوان داشت: از جمله علائم این بیماری در ماهیان قزل آلا می توان به بیرون زدگی چشم ماهی، خونریزی چشم اشاره کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان با اشاره به اینکه در صورت ابتلا ماهی به این بیماری درمانی برای آن وجود ندارد، ابراز داشت: معدوم سازی تنها راه از بین بردن ماهی است البته اگر این ماهی ها صید شوند مشکلی وجود ندارد چون بیماری قابل انتقال به انسان نیست.

رسولی بیان داشت: سمپاشی و پاک‌سازی استخرهای پرورش ماهی بعد از تخلیه کامل با هدف تولید محصولی سالم و مناسب عرضه در بازار مصرف از مهم‌ترین اقدامات است.

جلوگیری از نقل و انتقالات بچه ماهی قاچاق راهی برای کنترل بیماری

وی در مورد کنترل این بیماری نیز افزود: خود داری از نقل و انتقالات غیر قانونی بچه ماهی راهی است که می توان این بیماری را کنترل کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه بیماری " وی اچ اس" از اواخر اسفند ماه سال گذشته وارد استان همدان شده است، اظهار داشت: میزان شیوع این بیماری بیشتر در شهرستان نهاوند بوده و ده ها میلیارد خسارت به واحد های پرورش ماهی وارد ساخته است.

رسولی عنوان داشت: با توجه به اینکه این واحد های پرورش ماهی به طور قطع تاثیرات زیادی در سود آوری و ارز آوری به استان همدان داشتند خسارت وارد شده به واحدهای پرورش ماهی علاوه بر وارد کردن خسارت به تولید کنندگان به اقتصاد استان نیز صدمه زده است.

وی از صاحبان واحد های پرورش ماهی خواست تا برای کنترل این بیماری با دامپزشکی استان همکاری کرده و از نقل و انتقال بچه ماهی بدون مجوز خود داری کنند.

13 سایت پروش ماهی نهاوند به ویروس " وی اچ اس" آلوده شده است

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند نیز گفت: ویروس" وی اچ اس 13" سایت پرورش ماهی را آلوده و به شیلات نهاوند 10 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.

احد ظفری اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای 64 سایت پرورش ماهی فعال است که بعنوان قطب شیلات غیر ساحلی ایران معرفی شده است.

ظفری گفت: "وی اچ اس "سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی و یک بیماری حاد ماهیان آب شیرین و دریایی بوده که می تواند بر گونه ماهیان مختلف تاثیر گذار باشدکه تا کنون چهار نوع مختلف ژنتیکی از بیماری شناسایی شده است.

وی افزود: این بیماری در سال گذشته به ایران ورود پیدا کرد و منطقه نهاوند آخرین منطقه ای بود که سایت پرورش ماهی آن به این بیماری مبتلا شدند.

10 میلیارد تومان به واحدهای پرورش ماهی نهاوند خسارت وارد شد

رئیس اداره کشاورزی نهاوند عنوان کرد: در مجموع 13 سایت پرورش ماهی شهرستان نهاوند به این بیماری آلوده شدند که در نهایت بیش از 10 میلیارد تومان خسارات به همراه داشت.

احد ظفری ادامه داد: استهمال وام های بانکی سایت های خسارات دیده، ضد عفونی و خشک کردن استخرهای پرورش ماهی و کمک های بلاعوض از جمله اقداماتی بوده است که برای کمک به زیان دیدگان شیلات نهاوند انجام شده است.

ظفری گفت: نهاوند قطب شیلات غیر ساحلی کشور است که خسارات سنگینی از این بیماری و واقعه خورده است و با توجه به اینکه سایت های آلوده باید در چند مرحله زمانی خشک و ضد عفونی شوند تا مجدد آماده تخم گذاری ماهی شود اعطا وام های هفت ساله و کم بهره می تواند خسارت موجود را کاهش دهد.

وی افزود: این بیماری ویروسی که متاسفانه در بسیاری از کشورهای دنیا خسارت جبران ناپذیری را وارد کرده است، که به علت واردات ماهی قزل آلا از خارج کشور این ویروس ویرانگر وارد سایت ها و مزارع پرورش ماهی ایران و نهاوند شد که باعث تعطیلی تعدادی از آنها نیز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای بیش از 62 سایت، مزرعه و استخر پرورش ماهی است که سالیانه85 میلیون قطعه تخم و بچه ماهی چشم زده، دو هزارو 500 تن گوشت سفید ماهی قزل آلا تولید می کنند که در کل سایت های تکثیر ماهی قزل آلا نهاوند 20 درصد از بچه ماهی کشور را تامین می کنند.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت تولید و اشتفالزایی در استان می توان گفت که کنترل بیماری " وی اچ اس " از سوی مسئولین استان و همچنین تولید کنندگان امری مهم است که نیازمند جلوگیری از واردات بچه ماهی قاچاق به استخر های پرورش ماهی است.