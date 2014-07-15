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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

عبداللهی:

254 پروژه آبرسانی مازندران نیمه کاره است

254 پروژه آبرسانی مازندران نیمه کاره است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار مازندران شمار پروزه های نیمه تمام آبرسانی روستایی استان را 254 پروژه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی صبح سه شنبه در جلسه بررسی موانع پروژه های آبرسانی مرکز استان بیان داشت: برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام به دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه تنها نیمی از اعتبارات مصوب سال قبل تخصیص داده شده است گفت: تاکنون 220 میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سال قبل تخصیص داده شد که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به اعتبارات جدید نیاز داریم.

عبداللهی یادآور شد: اعتبارات مصوب سال قبل 450 میلیارد ریال بوده که تاکنون 220 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: هنوز اعتبار عمرانی و ملی مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام اعلام نشده است لیکن پیمانکاران مشغول فعالیت هستند و ما آنها را مجاب کردیم تا ابلاغ اعتبارات سال مالی جدید فعالیت اجرایی پروژه های نیمه تمام آبرسانی را به تعویق نیندازند.

1560 روستای مازندران تحت پوشش آبفار هستند.
 

کد مطلب 2331983

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