254 پروژه آبرسانی مازندران نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی صبح سه شنبه در جلسه بررسی موانع پروژه های آبرسانی مرکز استان بیان داشت: برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام به دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه تنها نیمی از اعتبارات مصوب سال قبل تخصیص داده شده است گفت: تاکنون 220 میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سال قبل تخصیص داده شد که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به اعتبارات جدید نیاز داریم.

عبداللهی یادآور شد: اعتبارات مصوب سال قبل 450 میلیارد ریال بوده که تاکنون 220 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: هنوز اعتبار عمرانی و ملی مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام اعلام نشده است لیکن پیمانکاران مشغول فعالیت هستند و ما آنها را مجاب کردیم تا ابلاغ اعتبارات سال مالی جدید فعالیت اجرایی پروژه های نیمه تمام آبرسانی را به تعویق نیندازند.

1560 روستای مازندران تحت پوشش آبفار هستند.

