به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسكرين ديلی، كارن يدايا از جمله اين فيلمسازان بود كه گفت فكر می‌كند بايد در اعتراض به اين وضعيت فيلمش را از جشنواره بيرون بكشد. او در حالي كه اشك می‌ريخت تاكيد كرد مادر دو فرزند است كه از ترس و وحشت اشك مي ريزند و از خطر موشك ها در رنج هستند.

فيلمسازان اسراييلي با صدور بيانيه اي به روزهاي پرخشونت اعتراض كردند و گفتند در اين زمان كه قتل و حوادث هولناك اطراف ما را فراگرفته، صحبت كردن از فيلم و سينما بي معناست.

در اين بيانيه كه به امضاي يدايا، تالي شالمون، نداف لاپيد، افرت كورمون، شيرا گفن، شلومي و رونيت الكابتس و بوزي گيت رسيده، آمده است: ما هم خيلي مي ترسيم. بعضي از ما پدر و مادر هستيم. بچه هاي ما هم از علامت وضعيت قرمز مي ترسند و از صداي غرش جنگ وحشت‌زده هستند. ما به دنبال انتقام نيستيم و باور نداريم كه راه حل بايد نظامي باشد؛ در گذشته نيز بيهوده بودن اين روش ثابت شده است.

در اين نشست يدايا و شيرا گفن اسامي بچه هايي را كه در يك هفته اخير در غزه كشته شده اند، خواندند و تاكيد كردند كه اين كار را براي تحريك ديگران نمي كنند ولی همه بايد بدانند كه يكي از اين كودكان فقط 18 ماه از عمرش مي گذشت.

اين گروه به رسانه هاي رژیم صهیونیستی نيز براي انتشار اخبار يك سونگرانه اعتراض كردند و نوشتند: دوربين‌ها در اين جا، در اسراييل، فيلمبرداري مي كنند و از درد و رنج اسراييلي ها در جريان اين حملات مي گويند ...اما راه ديالوگ بايد باز شود و اين درك بايد به وجود آيد كه طرف ديگر نيز در رنج است. امروز ما مي خواهيم فیلم های ديگر را كه از رنج شهروندان غزه مي گويد، كارگرداني كنيم. از رنج مردان، زنان و بچه هايي بگوييم كه در چند روز اخير كشته شده اند. فيلم هايي كه از رنج اسراييلي ها مي گويد بايد منصفانه و صادقانه باشد و از كشتار و رنج غزه هم بگويد؛ بايد همه ماجرا را بيان كرد.

آنها افزوده اند: در اين روزهاي وحشتناك ما به عنوان هنرمند و آفرينشگر نمي‌توانيم فقط به خودمان فكر كنيم و از مديريت جشنواره و رسانه ها و تماشاگران انتظار مي رود تا رويدادها را دنبال كنند و با صداي بلند براي تغيير فرياد بكشند. کودکانی که امروزه در غزه زندگی می‌کنند، شریکان ما در صلح فردایند. قتل و عام و ایجاد ترس و وحشت تنها باعث ایجاد صدمات و خسارت و همچنین دور کردن هرگونه گزینه و راه‌حل دیپلماتیک است. دوربین‌ها، فیلم‌ها اینجا در اسرائیل، از درد و رنج شهروندان اسرائیلی می‌گویند ولی امروز ما می‌خواهیم که آن دوربین‌ها را به سمتی هدایت کنیم و که درد و رنج ساکنان غزه، مردان، زنان و کودکانی که طی این چند روزه به قتل رسیده‌اند به تصویر بکشیم. آنها که از درد و رنج اسرائیلی‌های فیلم‌ می‌سازند باید آنقدر صداقت و شهامت داشته باشند که از قتل و عام و خرابی در غزه هم بگویند.

در طول يك هفته اخير در حالی كه در طول برگزاری جشنواره فيلم اورشليم صداي بمباران ها و غرش موشك ها به گوش مي رسيده، بيش از 150 نفر در غزه كشته شده اند. در همين حال بسياري از مهمانان خارجي شركت خود در اين جشنواره سينمايي را لغو كردند.