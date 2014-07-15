انتقاد از موضع خفت بار اعراب در قبال غزه/ اسرائیل جنگ علیه محور مقاومت را تکمیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ همه جانبه زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه غزه بار دیگر مواضع خفت بار اعراب را در قبال موضوع نخست جهان اسلام، یعنی مسئله فلسطین در اذهان افکار عمومی منطقه ایجاد کرده است. شهادت قریب به 200 فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در این میان ارتباط احتمالی وقایع غزه با تحولات عراق و تاخت و تاز داعش در این کشور از جمله مسائلی بود که در گفتگو با دکتر "علی یوسف نورالدین" استاد دانشگاه بیروت به بررسی آنها پرداخته ایم.

*خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: برای آغاز گفتگو می خواهم از شما درباره تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه سوال کنم. همان طور که می دانید اتحادیه عرب پس از گذشت هفت روز از حملات علیه غزه و شهادت قریب به 200 نفر از مردم بی گناه فلسطین، شب گذشته در سطح وزیران خارجه تشکیل جلسه دادند، تحلیل شما از عدم تحرک جدی اعراب در این زمینه چیست؟

- علی یوسف نورالدین: برای توضیح جریانات این جنگ می خواهم به واقعیت خفت بار کشورها و ملل عربی اشاره کنم. کشورهایی که مسئله اساسی و سرنوشت ساز خود که همان "آزادی فلسطین" است را فراموش کرده اند. در اینجا این سوال را باید مطرح کنیم که آیا هنوز اعراب آن گونه که ادعا می کنند فلسطین را به عنوان اولویت نخست خود می دانند؟! از سوی دیگر سران کشورهای عربی نیز به جای تمرکز روی قضیه فلسطین به ابزاری برای اجرای طرحهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه تبدیل شده اند.

اسرائیل نیز از فرصت موجود برای تکمیل جنگ همه جانبه علیه محور مقاومت در لبنان، سوریه و ایران، این بار غزه را نیز آماج حملات خود قرار داد. مسئله تاسف برانگیز این است که در این مسئله، دچار انحراف شدیدی در مواضع خود شده اند و تحرک جدی انجام نمی دهند.

در شرایط کنونی شاهد هستیم در حالی که کشورهای جهان با وجود داشتن تنوع قومیتی و دینی در مسیر پیشرفت همه جانبه قرار گرفته اند و در حال در نوردیدن اعماق فضا هستند. این در حالی است که اعراب با فتواهای وقیحانه برخی شخصیتهای افراطی جنگی همه جانبه علیه آل بیت نبوت (ع) راه انداخته اند و احادیث نبوی را در زمینه نهی این گونه اقدامات و لزوم وحدت مسلمین از یاد برده اند.

باید به این واقعیت تاسف برانگیز اشاره کنم که اسرائیل نیز در شرایط فعلی، فرصت را برای خود مناسب یافت که پروژه نبرد همه جانبه علیه محور مقاومت را تکمیل کند و با هدف قرار دادن غزه، بر از بین بردن یکی از محورهای مقاومت کمر همت ببندد.

* آیا میان آنچه در غزه می گذرد با وقایع عراق ارتباطی می بینید؟ ناظران منطقه ای معتقدند گروه تروریستی داعش به عنوان بازیچه آمریکا و اسرائیل برای تجزیه عراق تلاش می کند. آیا می توان گفت جنگ فعلی علیه غزه در واقع برای پوشش ایجاد کردن برای پروژه صهیونیستی تجزیه عراق است؟

- بالطبع باید بر این مسئله تاکید کرد که میان جنگها در مناطق مختلف جهان عرب از مغرب گرفته تا عراق، لبنان، سوریه، بحرین و یمن، رابطه وجود دارد. از طرفی تجزیه عراق به طور واضح در راستای طرح رژیم صهیونیستی در زمینه ایجاد کشورهای جدید در خاورمیانه بر مبنای طایفه گرایی قرار دارد، این رخداد همچنین در نهایت باعث تثبیت جعل فلسطین به عنوان یک کشور یهودی خواهد شد.

از سوی دیگر باید به تحرکات خطرناک سران منطقه کردستان عراق در خصوص تجزیه عراق که در نهایت به اجرای پروژه صهیونیستها کمک می کند، اشاره کنم. آنها شعارهایی در زمینه لزوم جدایی کامل مناطق کردنشین از عراق مطرح کرده اند که بسیار مخاطره آمیز است.

داعش در اینجا جز یک گروه افراطی و سیاه که جنایات ددمنشانه در عراق و سوریه مرتکب شده نیست. آنها چگونه یک شبه از "مورچه" به "فیل" تبدیل شدند و توانستند یک سوم عراق را طی تنها چند ساعت به اشغال خود درآورند، در اینجا مسائل دیگری مطرح است که باید روی آنها تمرکز شود.

- جایگاه مقاومت فلسطین را در جنگ جدید علیه غزه چگونه ارزیابی می کنید؟ به ویژه طی 24 ساعت اخیر شاهد ارسال چندین پهپاد توسط گروههای مقاومت بر فراز نقاط حساس فلسطین اشغالی بودیم. آیا این مسئله بیانگر تحولات راهبردی در تاکتیکهای جنگی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است؟

- در این مسئله نمی توان فقط به مقاومت فلسطین اشاره کرد. حماس بدون کمکهای نظام سوریه، ایران و حزب الله لبنان نمی توانست در نبرد با رژیم صهیونیستی به این شکل عمل کند و عمق رژیم صهیونیستی و اکثر شهرهای داخل این رژیم را هدف موشک باران قرار دهد. باید بر این مسئله تاکید کنم که دیگر ارتشهای عربی با وجود انبارهای پر از تسلیحات پیشرفته خود هیچ کمکی به حماس نمی کنند. موضوع پرواز پهپادهای مقاومت نیز بر فراز فلسطین اشغالی در جنگ روانی علیه صهیونیستها موثر است.

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مصاحبه: محمدعلی تخت رونده