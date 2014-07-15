غلامرضا سمندر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قرعهکشی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال بیان کرد: به نظرم قرعهکشی برای ما خیلی خوب نبود. ما باید در هفتههای ابتدایی لیگ به جنوب کشور برویم و در هوای گرم با حریفان خود بازی کنیم این کار ما را سختتر میکند بنابراین کار در هفتههای ابتدایی دشوار است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از تیمی که برای حضور در لیگ چهاردهم بستهاید راضی هستید، گفت: به نظرم تیم خوبی را بستهایم و سعی میکنیم که بهتر از پارسال بازی کنیم. سعی ما این است که هواداران را راضی نگه داریم.
مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز درباره هدفگذاری این تیم برای فصل آینده تصریح کرد: تقریبا آن بازیکنانی را که میخواستیم را جذب کردهایم و هدفی که ترسیم کردهایم این است که در جدول ردهبندی نتایج بهتری نسبت به سال گذشته کسب کنیم.
سمندر در پاسخ به این سوال که آیا به کسب سهمیه آسیا همه فکر کردهاید، گفت: ما با واقعیتها پیش میرویم و فعلا به سهمیه آسیا فکر نمیکنیم. البته چه بسا که این اتفاق رخ بدهد ولی جزو اهداف اصلی ما در این فصل نیست و تنها به دنبال بهبود رتبه خود هستیم.
