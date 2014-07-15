اعتراض سرپرست پرسپولیس به برنامه لیگ/ شاید در نوشتن برنامه اشتباه شده!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی درباره قرعه کشی مسابقات لیگ چهاردهم با بیان مطلب فوق ظهار کرد: دوشنبه شب از ترکیه مرتب با سالن محل قرعهکشی مسابقات در تماس بودم تا ببینم برنامه بازیها چگونه میشود. هر چند بر اساس سابقه ذهنی، بازیهای ما با حریفان سختی شروع میشود اما باید قبول کنیم در هر حال بازی آسان نداریم. همه تیمها تلاش میکنند ولی ما هم خودمان را آماده کردهایم تا سربلند بیرون بیاییم.
وی ادامه داد: اگر در اندیشه قهرمانی هستیم نباید برای ما فرق کند اول با کدام تیم بازی کنیم و بازیهای سخت در چه مرحلهای آغاز میشود. البته همیشه در هفتههای اول اینطور است که زمان میبرد تا بدنها آزاد شود ولی به هر حال برنامهریزی شده است که بتوانیم امتیازات خوبی را از ابتدا جمع آوری کنیم.
سرپرست سرخپوشان درباره نحوه برنامهریزی مسابقات به شکلی که پرسپولیس در مقاطعی پی در پی میهمان است، به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: برنامههایی که منتشر شده متفاوت است. براساس برنامه سازمان لیگ از هفته چهارم تا هشتم برای پنج بازی میهمان هستیم و بر اساس برنامه فدراسیون در هفتههای یازدهم تا سیزدهم سه بازی پی در پی میهمان هستیم. حدس میزنیم در نوشتن برنامه اشتباه شده باشد. امیدواریم اینطور باشد و اگر نیست، جا دارد که روی این برنامه کار شود. بهترین حالت این است که یک تیم یک هفته میهمان و یک هفته میزبان باشد. این مساله لیگ را جذابتر میکند و به سود همه است.
پنجعلی در ادامه تصریح کرد: به هر حال الان با تیمهای تهرانی هم در ورزشگاه آنها بازی میکنیم و واقعا شرایط میهمان را داریم. تماشاگران پرسپولیس هم با محدودیت روبرو میشوند و جدا از ضررهایی که به پرسپولیس وارد میشود، لیگ هم لطمه خواهد دید.
وی سپس درباره شرایط تیم و بازی دوستانه دوشنبه گفت: ما هنوز در دوران بدنسازی قرار داریم و فشار بدنی سنگینی روی بازیکنان است، با این وجود خوب بازی کردند. همین تیم رومانیایی از دیگر تیم ایرانی مساوی گرفته بود ولی بچهها انگیزه زیادی از خود نشان دادند. این انرژی و این عملکرد آنها واقعا مایه امیدواری است. بازیکنان سه گل زدند و چند گل هم نزدند و فکر میکنم 10 تا 15 روز دیگر که لیگ شروع میشود بچهها حسابی جا افتادهاند.
پنجعلی در پایان درباره وضعیت سید جلال حسینی افزود: امیدواریم زودتر تکلیف روشن شود. خودم دائم با آقای رحیمی در تماس هستم و ایشان هر روز پیگیر است. امیدوارم اینبار قرار گفتگوی مستقیم عملی شود، چون نامشخص ماندن وضعیت به سود او و به سود تیم نخواهد بود. روی حضور او حساب کردیم و هنوز منتظرش هستیم.
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