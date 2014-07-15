به گزارش خبرنگار مهر، با قرعه کشی چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، دو تیم تبریزی حاضر در این رقابت ها نیز ترتیب رویارویی با حریفان خود را شناختند.

بر این اساس در هفته نخست مسابقات، تیم های تبریزی برابر حریفان خوزستانی خود به میدان خواهند رفت. در آغازین هفته مسابقات، تراکتورسازی به عنوان قهرمان فصل گذشته جام حذفی میزبان تیم فولاد خوزستان، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر خواهد بود. در همین هفته گسترش فولاد هم در اهواز به دیدار تیم استقلال خوزستان خواهد رفت.

در هفته دوم، تبریزی ها این بار با رقبای اصفهانی خود دیدار می کنند و طی آن تراکتورسازی در نصف جهان میهمان ذوب آهن است و گسترش فولاد در تبریز از سپاهان پذیرایی می کند.

در هفته ششم، گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف استقلال خواهد رفت و یک هفته بعد از آن تیم تراکتورسازی در همین ورزشگاه به میهمانی تیم پرسپولیس می رود.

در هفته یازدهم، اتفاقی جالب برای تراکتوری ها رقم خواهد خورد و آنها باید در کرج با تیم سایپای مجید جلالی پیکار کنند.

اما مصاف دو تیم گسترش فولاد و تراکتورسازی به عنوان شهرآورد فوتبال تبریز، در هفته سیزدهم برگزار خواهد شد و دو تیم در این بازی در شرایطی به مصاف هم خواهند رفت که یک هفته بعد از آن باید با سرخابی های تهران رو در رو شوند.

در هفته چهاردهم تراکتورسازی میزبان استقلال تهران است و گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی تهران این بار میهمان پرسپولیس است.

سرخابی های تهران یک هفته پس از دیدار با سرخابی های تبریز، در هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول شهرآورد تهران را برگزار خواهند کرد و از این رو دیدار هفته چهاردهم با تراکتورسازی و گسترش فولاد می تواند برای دو تیم استقلال و پرسپولیس از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.