به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نظمی پس از پایان مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال در جمع خبرنگاران در خصوص پخش مستقیم دیدارهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: باید زمینه این را فراهم آوریم که تمام بازی‌های لیگ برتر از شبکه‌های سراسری پخش شود چرا که باعث جلب تماشاگر می‌شود.

وی افزود: همچنین پخش تمام مسابقات لیگ برتر به اسپانسرها نیز انگیزه می‌دهد تا وارد عرصه لیگ شوند. قطعا اگر مسابقات پخش مستقیم نباشد تماشاگر و بیننده نیز کاهش می‌یابد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص شایعه مذاکره با جواد نکونام تصریح کرد: در این باره آقای خطیبی با نکونام به صورت تلفنی صحبت کرد ولی طرح این موضوع چندان جدی نبوده که بخواهیم از جذب شدن نکونام توسط تیم تراکتورسازی خبر بدهیم.

نظمی درباره حواشی که پیرامون این تیم وجود دارد، گفت: حواشی مربوط به فصل گذشته بوده و باید بگویم که امسال سعی ما بر این است دیگر در تیم حواشی نداشته باشیم.