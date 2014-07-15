اسامی 23 بازیکن تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حجت صدقی، محمد ناصری، محمدرضا اخباری، آرام عباسی، محمد دانشگر، امید قربانی، یوسف وکیا، وحید حیدریه، محمدعلی فرامرزی، مهدی مهدی پور، روزبه چشمی، ولید مشایی زاده، آرش رضاوند، فرشید اسماعیلی، احسان سخندان، محمد امین جهان کهن، بهنام برزای، امیر ارسلان مطهری، مرتضی آقا خان، علی کریمی، احسان پهلون، علی مردانی و شاهین ثاقبی حور نفراتی هستند که از سوی وینگادا برای برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی امید در اردن دعوت شدند.

ملی پوشان ایران ساعت 14:00 روز جمعه 27 تیر ماه در هتل المپیک باید خود را به کادر فنی معرفی کنند. بازیکنان تیم ملی صبح روز 28 تیر ماه تهران را به مقصد اردن ترک کرده و پس از برگزاری اردو و دیدار دوستانه، سوم مردادماه به تهران باز خواهند گشت. تیم فوتبال امید خود را برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی آماده می کند.