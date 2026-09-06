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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

هشدار هواشناسی؛ بارش‌های رگباری و احتمال سیلاب در جنوب استان کرمان

هشدار هواشناسی؛ بارش‌های رگباری و احتمال سیلاب در جنوب استان کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان نسبت به وقوع رگبار باران، وزش تندبادهای موقتی و احتمال جاری شدن رواناب در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی این استان تا پایان هفته جاری هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر یکشنبه اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۱، از امروز تا پایان هفته، برخی نقاط استان کرمان به‌ویژه مناطق جنوبی، جنوب‌غرب و ارتفاعات مرکزی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شاهد افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندبادهای موقتی خواهند بود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس با توجه به ماهیت بارش‌های رگباری، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق مذکور دور از انتظار نیست.

طبق اعلام هواشناسی، شدت بارش‌ها طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بیشتر خواهد بود و طی سه روز آینده در اغلب مناطق استان کرمان، به‌ویژه نیمه شمالی و نواحی شرقی، وزش باد و گردوخاک سبب افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کد مطلب 6939099

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