به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر یکشنبه اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۱، از امروز تا پایان هفته، برخی نقاط استان کرمان بهویژه مناطق جنوبی، جنوبغرب و ارتفاعات مرکزی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شاهد افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندبادهای موقتی خواهند بود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
بر این اساس با توجه به ماهیت بارشهای رگباری، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مذکور دور از انتظار نیست.
طبق اعلام هواشناسی، شدت بارشها طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بیشتر خواهد بود و طی سه روز آینده در اغلب مناطق استان کرمان، بهویژه نیمه شمالی و نواحی شرقی، وزش باد و گردوخاک سبب افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
نظر شما