تکیه بر ظرفیت بومی در برپایی کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در نشست خبری دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری که با حضور فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام در شهرکرد برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید و با اشاره به اینکه دومین کنگره شهدا بزرگترین رویداد فرهنگی استان در سال جاری است، اظهار کرد: شهدا درواقع بزرگ‌ترین سرمایه معنوی ما هستند. شهید یک نام و خاطره از گذشته نیست بلکه در یک لحظه سرنوشت‌ساز از آرامش خود گذشت تا مردم آرامش و امنیت داشته باشند و ایران سربلند و امت بماند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امنیت و زندگی عادی مردم و روشن بودن چراغ تولید و علم همه مرهون خون شهداست، ادامه داد: باید به نسل امروز هم توضیح دهیم که این امنیت چگونه ایجاد شده است و رزمندگان ما در میدان نبرد و پای لانچر با وجود علم به احتمال شهادت، اما جانانه می‌ایستند و از میهن دفاع می‌کنند.

رئیس دومین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایثار به معنی فدا کردن امنیت خود برای امنیت دیگران است، افزود: امروز اقتدار دفاعی کشور و نیروهای مسلح مقتدر فقط محدود به تجهیزات ما نیست بلکه پشت این تجهیزات، خانواده‌هایی ایستادند که فرزندان‌شان زندگی خود را رها کردند و کشور را حفظ کردند.

مردانی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت متعلق به یک برهه نیست، گفت: در همه برهه‌ها، شهدا پای امنیت مردم ایستادند و امروز ما هم وظیفه داریم محکم بایستیم و خدمت بی منت به مردم ارائه دهیم. همان‌طور که شهدای والامقام از جان خود گذشتند، ما هم باید خودمان را وقف خدمت به این مردم مبعوث‌ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مردم مبعوث چندین ماه است که در میدان ماندند، گفت: این مردم سزاوار خدمت‌اند و باید خودمان را در مقابل این شهدا و رزمندگان و این مردم، مسئول بدانیم.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنگره شهدای استان

مردانی مهم‌ترین وظیفه مسئولان در برپایی کنگره شهدای استان را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود : کنگره شهدای استان فرصتی برای شناساندن این شهدا به نسل جدید است که جنگ هشت ساله را درک نکردند.

وی تصریح کرد: امروز جوان و نوجوان ما می‌بیند که شهید هم مثل او جوان و نوجوانی بود که خانواده و آرزوها داشت اما در یک مقطع حساس از تاریخ کشور، تصمیم گرفت آینده خود را برای مردم بگذارد و جانش را در راه دفاع از میهن فدا کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه شهدا را نباید از مردم جدا بدانیم، بیان کرد: شهدا از همین مردم بودند و از روستاها و شهرهای ما برخاستند. آنان جوانان شایسته‌ای بودند که از همین دیار به پا خاستند و نامشان در دفاع از این سرزمین ماندگار شد.

مردانی با یادآوری اینکه تیپ قمر بنی‌هاشم علیه السلام از مجموعه‌های همیشه سرافراز در دوران دفاع مقدس بود، افزود: امروز همه ما در برابر خانواده‌های شهدا رسالت جدی داریم و نباید در رسیدگی به مشکلات و تکریم شأن و جایگاه این خانواده‌ها کوتاهی کنیم؛ بی‌شک هیچ خدمت و هیچ هدیه‌ای نمی‌تواند جای خالی پدر را برای فرزندان شهدا پر کند.

وی با بیان اینکه مسئولان، خود را در قبال خانواده‌های شهدا مسئول می‌دانند، ادامه داد: نباید اجازه دهیم نام شهدا صرفاً در سخنرانی‌ها و بنرها و پوسترها تکرارشود بلکه همانطور که شهدا برای عزت و امنیت و آرامش کشور جنگیدند، ما هم باید برای خدمت به این مردم تلاش و جهاد کنیم.

استفاده از ظرفیت نیروهای استانی در برپایی کنگره شهدا

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه امروز کشور نیازمند روحیه رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل است و کنگره شهدا ما را به گذشته بر نمی‌گرداند بلکه باید نگاهمان به آینده باشد، گفت: باید همین روحیه شهدایی را در تولید، اقتصاد، علم و فناوری و فرهنگ این مرز و بوم ساری و جاری کنیم و دست از تلاش بر نداریم.

رئیس دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر مردمی بودن و قرارگیری خانواده‌های شهدا در متن این کنگره، بیان کرد: از ابتدای برنامه‌ریزی برای برپایی کنگره شهدای استان تأکیدمان این بود که از توان و ظرفیت‌های نیروهای بومی استان استفاده شود و مجموعه‌های خلاق استان در راهبری برنامه‌های این کنگره نقش داشته باشند چرا که این استان ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که در چنین برنامه‌هایی باید پای کار بیاید.