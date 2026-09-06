رسانه ازبکستانی ماشاریپوف را به ترکیب استقلال فرستاد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و آلومینیوم در هفته ششم رقابت های لیگ برتر امروز یکشنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک رو در روی هم قرار می گیرند.
رسانه ازبکستانی «uza» در خبری مدعی شد که رستم آشورماتوف و جلال الدین ماشاریپوف دو بازیکن ملی پوش و ازبکستانی استقلال در این بازی به میدان خواهند رفت.
در متن این رسانه آمده است: در هفته ششم لیگ برتر ایران، رستم آشورماتوف و جلالالدین ماشاریپوف که برای استقلال بازی میکنند، همراه با تیمشان میهمان آلومینیوم اراک خواهند بود. آشورماتوف در دیدار قبلی استقلال مقابل پرسپولیس ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت. ماشاریپوف نیز یکی از بازیکنان اصلی استقلال محسوب میشود.
استقلال و آلومینیوم اراک تاکنون در فصل جاری شکست نخوردهاند و به همین دلیل، دیدار امروز میتواند برای جایگاه دو تیم در بخش بالایی جدول اهمیت زیادی داشته باشد.
این رسانه در حالی مدعی بازی کردن جلال الدین ماشاریپوف برای استقلال شده که این بازیکن در فصل جاری و در 5 بازی گذشته حتی یک دقیقه هم برای آبی ها به میدان نرفته و به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است.
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