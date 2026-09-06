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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

روانبخش: چرا ترمز افزایش قیمت ارز کشیده نمی‌شود؟

روانبخش: چرا ترمز افزایش قیمت ارز کشیده نمی‌شود؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم افزایش نرخ ارز، این پرسش را مطرح کرد که مردم تا چه زمانی باید منتظر اقدام بانک مرکزی برای مهار قیمت‌ها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری با اشاره به موضوع افزایش قیمت ارز، اظهار کرد: مردم این روزها نسبت به افزایش قیمت ارز به شدت معترض هستند. آیا بانک مرکزی اراده‌ای برای توقف این افزایش ندارد؟ اراده‌ای برای این موضوع وجود دارد یا خیر و مردم باید تا کی منتظر باشند تا ترمز افزایش ارز کشیده شود؟

وی در تذکر دیگری خطاب به مسئولان دولتی، گفت: برخی افراد در دولت زمینه نفوذ آشکار را فراهم می‌کنند و سخنگوی دولت رسماً اعلام می‌کند می‌خواهیم زمینه ورود برخی افراد به کشور فراهم شود، افراد مسئله داری که می‌خواهند در آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها تنش آفرینی کنند. از طرف دیگر مطالبی می‌شنویم که نشانگر به هم ریختن دانشگاه‌ها در سال تحصیلی باشد.

روانبخش در پایان گفت: از رئیس مجلس درخواست می‌کنیم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری در میدان حاضر شوند.

کد مطلب 6939097
زهرا علیدادی

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